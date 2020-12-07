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Сложную ситуацию на границе с Латвией, Литвой и Польшей пограничники связывают с завершением календарного года и необходимостью исполнения всех обязательств по контрактам. Сегодня днем на выезд из Беларуси стояли более тысячи грузовиков. Самое проблемное направление - белорусско-литовская граница. Только в "Каменном Логе" в обед стояли более 400 большегрузов. Еще одной причиной очередей становится несоблюдение службами сопредельных стран соглашений по оформлению определенного количества транспорта за единицу времени.