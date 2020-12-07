ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

До 8 градусов ниже нуля. Зимняя погода в столице установится до конца недели

08.12.2020 08:23 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Зима и на календаре, и на улице! Сегодня была самая холодная ночь сезона - столбик термометра в столице опустился до 8 градусов ниже нуля. На этой неделе ожидается гололедица. Температура воздуха в Минске и регионе опустится от минус 4 до минус 8. Ветер с порывами до 12 метров в секунду. Днем будет переменная облачность, на отдельных участках - мокрый снег и дождь. Местами - сильный туман. Такая зимняя погода установится до конца недели.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зима и на календаре, и на улице! Сегодня была самая холодная ночь сезона - столбик термометра в столице опустился до 8 градусов ниже нуля. На этой неделе ожидается...
 
Новости дня
Новости общества
 
Завершился конкурс эскизов новогодних игрушек для главной елки страны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика