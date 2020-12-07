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До 8 градусов ниже нуля. Зимняя погода в столице установится до конца недели
08.12.2020 08:23 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Зима и на календаре, и на улице! Сегодня была самая холодная ночь сезона - столбик термометра в столице опустился до 8 градусов ниже нуля. На этой неделе ожидается гололедица. Температура воздуха в Минске и регионе опустится от минус 4 до минус 8. Ветер с порывами до 12 метров в секунду. Днем будет переменная облачность, на отдельных участках - мокрый снег и дождь. Местами - сильный туман. Такая зимняя погода установится до конца недели.
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Зима и на календаре, и на улице! Сегодня была самая холодная ночь сезона - столбик термометра в столице опустился до 8 градусов ниже нуля. На этой неделе ожидается...
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