До 8 градусов ниже нуля. Зимняя погода в столице установится до конца недели

Источник материала: БT

Зима и на календаре, и на улице! Сегодня была самая холодная ночь сезона - столбик термометра в столице опустился до 8 градусов ниже нуля. На этой неделе ожидается гололедица. Температура воздуха в Минске и регионе опустится от минус 4 до минус 8. Ветер с порывами до 12 метров в секунду. Днем будет переменная облачность, на отдельных участках - мокрый снег и дождь. Местами - сильный туман. Такая зимняя погода установится до конца недели.