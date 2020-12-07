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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новогодний декор на железнодорожном вокзале До Нового года осталось 24 дня. Праздничная атмосфера все больше окутывает пространство. Белорусская железная дорога украшает вокзальные комплексы страны к...

До Нового года осталось 24 дня. Праздничная атмосфера все больше окутывает пространство. Белорусская железная дорога украшает вокзальные комплексы страны к праздникам. Так, станция Минск-Пассажирский уже засияла яркими огнями. На Привокзальной площади установили новогоднюю ель, лапки которой украшают почти две с половиной тысячи игрушек. Место рядом с зимней красавицей заняли светящиеся снеговики. Зал вокзала декорировали гирляндами в красно-золотой и сине-серебряной цветовой гамме. Новинкой стали пушистые ели с фиброоптикой, установленные между эскалаторами. На третьем этаже уютно расположилась тематическая фотозона - гости и жители столицы смогут отдохнуть в компании эльфов на фоне "Полярного экспресса".Украшать железнодорожные вокзалы начали уже во многих городах страны. Планируется, что к середине декабря все они засияют праздничными огнями.