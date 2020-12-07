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Новогодний декор на железнодорожном вокзале
08.12.2020 08:23 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДо Нового года осталось 24 дня. Праздничная атмосфера все больше окутывает пространство. Белорусская железная дорога украшает вокзальные комплексы страны к праздникам. Так, станция Минск-Пассажирский уже засияла яркими огнями. На Привокзальной площади установили новогоднюю ель, лапки которой украшают почти две с половиной тысячи игрушек. Место рядом с зимней красавицей заняли светящиеся снеговики. Зал вокзала декорировали гирляндами в красно-золотой и сине-серебряной цветовой гамме. Новинкой стали пушистые ели с фиброоптикой, установленные между эскалаторами. На третьем этаже уютно расположилась тематическая фотозона - гости и жители столицы смогут отдохнуть в компании эльфов на фоне "Полярного экспресса".
Виктор Низохин, начальник станции Минск-Пассажирский: "В сегодняшнем украшении у нас конечно же появились новинки. Если мы посмотрим с вами на центральные эскалаторы, то где были наши декоративные светильники, за одну ночь появились елочки -чудо. В центральном вестибюле можно увидеть светящиеся дождики, которые создают впечатление падающего снега. Каждый гол мы пытаемся удивить посетителей вокзального комплекса. в этом году я думаю у нас тоже это получится".
Украшать железнодорожные вокзалы начали уже во многих городах страны. Планируется, что к середине декабря все они засияют праздничными огнями.
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До Нового года осталось 24 дня. Праздничная атмосфера все больше окутывает пространство. Белорусская железная дорога украшает вокзальные комплексы страны к...
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