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Алексей Неверов: Человек должен иметь достойную работу, зарплату, и знать свои права
08.12.2020 09:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Около 20 обращений сегодня поступило председателю Гомельского областного объединения профсоюзов Алексею Неверову во время прямой телефонной линии и личного приема граждан. Темы обращений самые разные: приватизация, трудоустройство, благоустройство территории и земельные споры. Некоторые вопросы были решены на месте, другие - требуют изучения соответствующей документации.
Алексей Неверов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель Гомельского областного объединения профсоюзов: "Особое внимание я бы уделил вопросам трудового законодательства. Все-таки это немаловажно, человек должен иметь достойную работу, зарплату, и, естественно, знать свои права. А мы, как профсоюзная организация, стоим на защите этих прав. Поэтому здесь должно быть тщательное разбирательство. Две стороны - наниматель и рабочий, и вынесение определенного решения".
Такие приемы в областном объединении профсоюзов проходят раз в месяц. Каждое обращение под пристальным вниманием.
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Около 20 обращений сегодня поступило председателю Гомельского областного объединения профсоюзов Алексею Неверову во время прямой телефонной линии и личного...
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