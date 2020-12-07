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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В столице обсуждают актуальные вопросы нефрологии VIКонгресс Ассоциации нефрологов открылся в столице к 50-летию трансплантации почки в Беларуси. Профессиональным опытом обменялись несколько десятков...

VIКонгресс Ассоциации нефрологов открылся в столице к 50-летию трансплантации почки в Беларуси. Профессиональным опытом обменялись несколько десятков специалистов из разных стран, среди них Австралия, Великобритания, Германия, США. К слову, здесь же лучшие нефрологи страны получили награды и поздравления.За 50 лет в Беларуси провели более 5 тысяч операций по трансплантации почки. Только за прошлый год новый орган получили более полутысячи человек.