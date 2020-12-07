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В столице обсуждают актуальные вопросы нефрологии

08.12.2020 09:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

VIКонгресс Ассоциации нефрологов открылся в столице к 50-летию трансплантации почки в Беларуси. Профессиональным опытом обменялись несколько десятков специалистов из разных стран,  среди них Австралия, Великобритания, Германия, США. К слову,  здесь же лучшие нефрологи страны получили награды и поздравления. 

Олег Руммо, директор Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии: "То, что наша команда в истории Казахстана выполнила первую операцию по трансплантации печени взрослым и детям, первая операция в истории Армении по трансплантации печени детям, первая операция по трансплантации почки в Кыргызстане, то, что мы открывали программу трансплантации в Грузии, несомненно, говорит о нашем авторитете. К нам приезжают лечиться из различных уголков мира - из Японии из Израиля, с постсоветского пространства, из европейских стран, и не потому, что у нас дешево, а потому что у нас качественно и у нас хорошая команда".

За 50 лет в Беларуси провели более 5 тысяч операций по трансплантации почки. Только за прошлый год новый орган получили более полутысячи человек. 

 
 
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VIКонгресс Ассоциации нефрологов открылся в столице к 50-летию трансплантации почки в Беларуси. Профессиональным опытом обменялись несколько десятков...
 
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