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В столице обсуждают актуальные вопросы нефрологии
08.12.2020 09:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTVIКонгресс Ассоциации нефрологов открылся в столице к 50-летию трансплантации почки в Беларуси. Профессиональным опытом обменялись несколько десятков специалистов из разных стран, среди них Австралия, Великобритания, Германия, США. К слову, здесь же лучшие нефрологи страны получили награды и поздравления.
Олег Руммо, директор Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии: "То, что наша команда в истории Казахстана выполнила первую операцию по трансплантации печени взрослым и детям, первая операция в истории Армении по трансплантации печени детям, первая операция по трансплантации почки в Кыргызстане, то, что мы открывали программу трансплантации в Грузии, несомненно, говорит о нашем авторитете. К нам приезжают лечиться из различных уголков мира - из Японии из Израиля, с постсоветского пространства, из европейских стран, и не потому, что у нас дешево, а потому что у нас качественно и у нас хорошая команда".
За 50 лет в Беларуси провели более 5 тысяч операций по трансплантации почки. Только за прошлый год новый орган получили более полутысячи человек.
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VIКонгресс Ассоциации нефрологов открылся в столице к 50-летию трансплантации почки в Беларуси. Профессиональным опытом обменялись несколько десятков...
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