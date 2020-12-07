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Более трех месяцев под девизом "За единую Беларусь!"

08.12.2020 12:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В выходные автопробег уже традиционно объединил сотни неравнодушных белорусов, участники оправились по новому маршруту - в Минскую область. На пути три остановки: сосновый бор на окраине Налибокской пущи, где родился Феликс Дзержинский, центр экологического туризма "Станьково" и финальным аккордом было возложение цветов в урочище Благовщина, чтобы отдать дань уважения и почтить минутой молчания тех, кто воевал за мирную Беларусь (видео).

 
 
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В выходные автопробег уже традиционно объединил сотни неравнодушных белорусов, участники оправились по новому маршруту - в Минскую область. На пути три остановки:...
 
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