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Уже третьего жителя Витебска судят за насилие над милиционером. Кроме родственников, никого на суд не пустили

08.12.2020 08:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Первомайского района Витебска 7 декабря начал рассматривать уголовное дело в отношении 29-летнего Олега Ефременко, которого обвиняют в насилии над сотрудником милиции (статья 364 УК) во время уличного митинга 13 сентября, сообщает «Віцебская вясна».


Суд Первомайского района

Дело рассматривает судья Наталья Кораблина.

Помимо непосредственных участников процесса, в зал пустили только троих родственников обвиняемого. Слушатели, правозащитники и журналисты на процесс не попали.

СК ранее сообщил, что 39-летний мужчина участвовал в «несанкционированном массовом мероприятии» в Витебске 13 сентября. В какой-то момент, по данным следствия, он сорвал маску с сотрудника милиции и ударил его. Сотрудник милиции упал на землю, утверждают в СК. Демонстранта задержали в тот же день.

Судебный процесс продолжится 8 декабря.

Это уже третий процесс в Витебске по уголовным делам, возбужденным против участников уличных митингов, обвиняемых в применении насилия в отношении сотрудников милиции и должностных лиц (статьи 364 и 366 УК). Ранее к 2,5 года колонии приговорили программиста Александра Кириленко, ремесленника Андрея Тимофеенко — к 2 годам колонии.

 
Теги: Витебск
 
 
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29-летнего Олега Ефременко обвиняют в насилии над сотрудником милиции (статья 364 УК) во время уличного митинга 13 сентября.
 
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