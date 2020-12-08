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Уже третьего жителя Витебска судят за насилие над милиционером. Кроме родственников, никого на суд не пустили
08.12.2020 08:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Первомайского района Витебска 7 декабря начал рассматривать уголовное дело в отношении 29-летнего Олега Ефременко, которого обвиняют в насилии над сотрудником милиции (статья 364 УК) во время уличного митинга 13 сентября,
Дело рассматривает судья Наталья Кораблина.
Помимо непосредственных участников процесса, в зал пустили только троих родственников обвиняемого. Слушатели, правозащитники и журналисты на процесс не попали.
СК ранее сообщил, что 39-летний мужчина участвовал в «несанкционированном массовом мероприятии» в Витебске 13 сентября. В какой-то момент, по данным следствия, он сорвал маску с сотрудника милиции и ударил его. Сотрудник милиции упал на землю, утверждают в СК. Демонстранта задержали в тот же день.
Судебный процесс продолжится 8 декабря.
Это уже третий процесс в Витебске по уголовным делам, возбужденным против участников уличных митингов, обвиняемых в применении насилия в отношении сотрудников милиции и должностных лиц (статьи 364 и 366 УК). Ранее
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Уже третьего жителя Витебска судят за насилие над милиционером. Кроме родственников, никого на суд не пустили
29-летнего Олега Ефременко обвиняют в насилии над сотрудником милиции (статья 364 УК) во время уличного митинга 13 сентября.
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