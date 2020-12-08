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Завершено расследование об угрозе применения насилия в отношении милиционера

08.12.2020 09:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Витебске следователи завершили разбирательства по делу об угрозе применения насилия в отношение работника милиции. Из материалов дела 38-летний житель областного центра отправлял преподавателю Академии МВД сообщения с угрозами в ее адрес. Это подтвердила и экспертиза. Речь шла о физическом насилии, вплоть до убийства и причинения тяжких телесных повреждений. Преподаватель обратилась за помощью к правоохранителям. Стражи порядка установили владельца учетной записи, с которой поступали угрозы. Его задержали. В ходе допроса мужчина сообщил, мол, увидел в интернете публикации об участии девушки в избиении людей и, что называется, поверил на слово. Фигуранту предъявлено обвинение. Он под стражей, признал вину и раскаялся. Материалы дела переданы для направления в суд.

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске следователи завершили разбирательства по делу об угрозе применения насилия в отношение работника милиции. Из материалов дела 38-летний житель...
 
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