|
Завершено расследование об угрозе применения насилия в отношении милиционера
08.12.2020 09:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Витебске следователи завершили разбирательства по делу об угрозе применения насилия в отношение работника милиции. Из материалов дела 38-летний житель областного центра отправлял преподавателю Академии МВД сообщения с угрозами в ее адрес. Это подтвердила и экспертиза. Речь шла о физическом насилии, вплоть до убийства и причинения тяжких телесных повреждений. Преподаватель обратилась за помощью к правоохранителям. Стражи порядка установили владельца учетной записи, с которой поступали угрозы. Его задержали. В ходе допроса мужчина сообщил, мол, увидел в интернете публикации об участии девушки в избиении людей и, что называется, поверил на слово. Фигуранту предъявлено обвинение. Он под стражей, признал вину и раскаялся. Материалы дела переданы для направления в суд.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Витебске следователи завершили разбирательства по делу об угрозе применения насилия в отношение работника милиции. Из материалов дела 38-летний житель...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)