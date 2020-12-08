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Журналистку Любовь Луневу из ЦИП забрала скорая помощь

08.12.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 8 декабря. Журналистку вещающего на Беларусь польского телеканала "Белсат" Любовь Луневу из центра изоляции правонарушителей в 1-м переулке Окрестина в Минске забрала скорая помощь, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

Днем 7 декабря Луневу и оператора "Белсата" Ивана Куракевича задержали во время работы на традиционном понедельничном марше пенсионеров. После составления протоколов об участии в несанкционированном массовом мероприятии их доставили в ЦИП до суда.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 8 декабря. Журналистку вещающего на Беларусь польского телеканала "Белсат" Любовь Луневу из центра изоляции правонарушителей в 1-м переулке Окрестина в...
 
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