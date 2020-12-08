Источник материала: БелаПАН

Минск, 8 декабря. Журналистку вещающего на Беларусь польского телеканала "Белсат" Любовь Луневу из центра изоляции правонарушителей в 1-м переулке Окрестина в Минске забрала скорая помощь, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

Днем 7 декабря Луневу и оператора "Белсата" Ивана Куракевича задержали во время работы на традиционном понедельничном марше пенсионеров. После составления протоколов об участии в несанкционированном массовом мероприятии их доставили в ЦИП до суда.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Журналистку Любовь Луневу из ЦИП забрала скорая помощь Минск, 8 декабря. Журналистку вещающего на Беларусь польского телеканала "Белсат" Любовь Луневу из центра изоляции правонарушителей в 1-м переулке Окрестина в...

БелаПАН.