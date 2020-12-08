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«Болезнь быстро прогрессирует, уже не шевелю пальцами рук». История Лены с СМА
08.12.2020 10:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Лена родилась с генетическим заболеванием — спинальной мышечной атрофией. При таком диагнозе мышцы больного постепенно ослабевают, что приводит к потере навыков. Лена никогда не ходила, никогда не ползала, а сейчас уже не может пошевелить пальцами рук, болезнь прогрессирует. Врачи уверяли маму девушки, что ребенок со СМА не доживет и до трех лет, однако сейчас Лене уже 27 и она верит только в лучшее, принимая действительность. Героиня сравнивает себя с Гарри Поттером, которому тоже было нелегко, но он никогда не сдавался. Мы продолжаем проект
Вы можете помочь Лене с покупкой нового аппарата неинвазивной искусственной вентиляции легких:
1) Счета Беларусбанка: Отделение № 212 филиала 100 ОАО «АСБ Беларусбанк», Брест, пр. Партизанский, 8−49.
На имя мамы Антонюк Ольги Васильевны.
1.1) в белорусских рублях BY92 AKBB 3134 0000 1416 1102 0212 BYN
Благотворительный счёт BYN.
1.2) в российских рублях BY62 AKBB 3134 0000 1416 3102 0212 RUB
Благотворительный счёт RUB.
1.3) в долларах США BY77 AKBB 3134 0000 1416 2102 0212 USD
Благотворительный счёт USD.
1.4) в евро BY47 AKBB 3134 0000 1416 4102 0212 EUR
Благотворительный счёт EUR.
2) 5 351 041 254 567 397 МТБанк (Халва+), 09/23
4916985100000766 Виза (Приорбанк)
3) Пополнить баланс МТС: +375 33 3 277 274 (в дальнейшем средства будут переведены на благотворительный счет через сервис iPay)
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Девушке давали 3 года жизни, а сейчас ей 27 лет.
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