«Болезнь быстро прогрессирует, уже не шевелю пальцами рук». История Лены с СМА

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Лена родилась с генетическим заболеванием — спинальной мышечной атрофией. При таком диагнозе мышцы больного постепенно ослабевают, что приводит к потере навыков. Лена никогда не ходила, никогда не ползала, а сейчас уже не может пошевелить пальцами рук, болезнь прогрессирует. Врачи уверяли маму девушки, что ребенок со СМА не доживет и до трех лет, однако сейчас Лене уже 27 и она верит только в лучшее, принимая действительность. Героиня сравнивает себя с Гарри Поттером, которому тоже было нелегко, но он никогда не сдавался. Мы продолжаем проект «Быть молодым» , где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства.

Вы можете помочь Лене с покупкой нового аппарата неинвазивной искусственной вентиляции легких: 1) Счета Беларусбанка: Отделение № 212 филиала 100 ОАО «АСБ Беларусбанк», Брест, пр. Партизанский, 8−49. На имя мамы Антонюк Ольги Васильевны. 1.1) в белорусских рублях BY92 AKBB 3134 0000 1416 1102 0212 BYN Благотворительный счёт BYN. 1.2) в российских рублях BY62 AKBB 3134 0000 1416 3102 0212 RUB Благотворительный счёт RUB. 1.3) в долларах США BY77 AKBB 3134 0000 1416 2102 0212 USD Благотворительный счёт USD. 1.4) в евро BY47 AKBB 3134 0000 1416 4102 0212 EUR Благотворительный счёт EUR. 2) 5 351 041 254 567 397 МТБанк (Халва+), 09/23 4916985100000766 Виза (Приорбанк) 3) Пополнить баланс МТС: +375 33 3 277 274 (в дальнейшем средства будут переведены на благотворительный счет через сервис iPay)