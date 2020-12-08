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«Болезнь быстро прогрессирует, уже не шевелю пальцами рук». История Лены с СМА

08.12.2020 10:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лена родилась с генетическим заболеванием — спинальной мышечной атрофией. При таком диагнозе мышцы больного постепенно ослабевают, что приводит к потере навыков. Лена никогда не ходила, никогда не ползала, а сейчас уже не может пошевелить пальцами рук, болезнь прогрессирует. Врачи уверяли маму девушки, что ребенок со СМА не доживет и до трех лет, однако сейчас Лене уже 27 и она верит только в лучшее, принимая действительность. Героиня сравнивает себя с Гарри Поттером, которому тоже было нелегко, но он никогда не сдавался. Мы продолжаем проект «Быть молодым», где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства.

Вы можете помочь Лене с покупкой нового аппарата неинвазивной искусственной вентиляции легких:

1) Счета Беларусбанка: Отделение № 212 филиала 100 ОАО «АСБ Беларусбанк», Брест, пр. Партизанский, 8−49.

На имя мамы Антонюк Ольги Васильевны.

1.1) в белорусских рублях BY92 AKBB 3134 0000 1416 1102 0212 BYN

Благотворительный счёт BYN.

1.2) в российских рублях BY62 AKBB 3134 0000 1416 3102 0212 RUB

Благотворительный счёт RUB.

1.3) в долларах США BY77 AKBB 3134 0000 1416 2102 0212 USD

Благотворительный счёт USD.

1.4) в евро BY47 AKBB 3134 0000 1416 4102 0212 EUR

Благотворительный счёт EUR.

2) 5 351 041 254 567 397 МТБанк (Халва+), 09/23

4916985100000766 Виза (Приорбанк)

3) Пополнить баланс МТС: +375 33 3 277 274 (в дальнейшем средства будут переведены на благотворительный счет через сервис iPay)

 
Теги: Брест
 
 
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