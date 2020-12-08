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Меры предосторожности в армии

08.12.2020 10:29 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Масочный режим и социальное дистанцирование. Новое пополнение готовится к принятию присяги. В этом году клятву на верность Родине молодые бойцы дадут 12 декабря. Несмотря на эпидситуацию, присяга пройдет в присутствии родных и близких новобранцев, но с мерами предосторожности. Для тех, кто не сможет лично присутствовать на церемонии, будет организована онлайн-трансляция. Она будет вестись из 72-го учебного центра в Печах.

 
 
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Масочный режим и социальное дистанцирование. Новое пополнение готовится к принятию присяги. В этом году клятву на верность Родине молодые бойцы дадут 12 декабря....
 
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