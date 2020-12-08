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Самый большой самовар Беларуси появился на новогодней ярмарке в Бресте

08.12.2020 10:29 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Он вмещает 380 литров чая. При таком объеме напиток остывает очень медленно (всего на два градуса в час) после закипания. К чаю подают традиционное рождественское угощение - имбирное печенье. А вокруг самовара расставили стулья с теплыми пледами. Ярмарка со стилизованными деревянными домиками стала визитной карточкой города. Зарядиться праздничным настроением приезжает много туристов. За два дня чаем из самовара-великана напоили уже больше двух с половиной тысяч человек. Сосуд делали под заказ белорусские мастера.

Аркадий Кинчак, владелец самовара: "Самовар у нас очень эксклюзивный. Он построен по старинным чертежам, он топится на дровах. Дрова используем хорошие - граб, березу или ольху. Чаи мы используем натуральные, из трав".

Дарья Изофатова, жительница г. Бреста: "Идея самое главное теплая. Будет согревать в такие морозы. Новогоднее настроение появляется радостное. Ожидание какого-то чуда".

Самовар будет работать до завершения новогодних праздников. Угощать чаем будут до позднего вечера. А скоро на ярмарке появится еще одна достопримечательность: деревянный дом Змея Горыныча.

 
Теги: Брест
 
 
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Он вмещает 380 литров чая. При таком объеме напиток остывает очень медленно (всего на два градуса в час) после закипания. К чаю подают традиционное рождественское...
 
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