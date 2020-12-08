Лыжная трасса в Веснянке готовится к открытию сезона

Источник материала: БT

Новость для любителей зимних видов спорта. Минск в ожидании открытия лыжного сезона. В ближайшие дни в Веснянке будет готова площадка для массового старта. Для минчан организуют снежные горки для катания на тюбингах и санках. Сама трасса в длину составит более 500 метров. Если минус на улице сохранится надолго, дистанцию продлят в несколько раз.

Также работает пункт проката. В этом году обновился спортивный инвентарь. Кататься можно будет и в позднее время благодаря дополнительному освещению.