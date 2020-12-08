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Лыжная трасса в Веснянке готовится к открытию сезона
08.12.2020 10:29 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Новость для любителей зимних видов спорта. Минск в ожидании открытия лыжного сезона. В ближайшие дни в Веснянке будет готова площадка для массового старта. Для минчан организуют снежные горки для катания на тюбингах и санках. Сама трасса в длину составит более 500 метров. Если минус на улице сохранится надолго, дистанцию продлят в несколько раз.
Также работает пункт проката. В этом году обновился спортивный инвентарь. Кататься можно будет и в позднее время благодаря дополнительному освещению.
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Новость для любителей зимних видов спорта. Минск в ожидании открытия лыжного сезона. В ближайшие дни в Веснянке будет готова площадка для массового старта. Для...
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