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Возвращение Boeing 737 MAX 8: полеты авиалайнера возобновляются
08.12.2020 10:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 дек – Sputnik. Первой в мире возобновит коммерческие полеты самолетов Boeing 737 MAX 8 бразильский авиаперевозчик GOL Linhas Aéreas, об этом сообщается в пресс-релизе компании.
© AFP 2020 / NOAH SEELAM
Сначала рейсы будут осуществляться из и в транспортный пересадочный узел компании, расположенный в Сан-Паулу. Планируется, что все самолеты Boeing 737 MAX, которые находятся в текущем парке GOL, получат разрешение на полное возвращение в эксплуатацию в декабре.
Напомним, что в ноябре 2020 года Федеральное управление гражданской авиации США (FAA)
Что случилось с Boeing?
Полеты лайнеров 737 МАХ были приостановлены во многих странах после того, как разбились два таких самолета: в марте 2019-го в Эфиопии
В результате около 20 стран
Ранее в 2018 году белорусская авиакомпания "Белавиа" на авиасалоне в Фарнборо заключила с американской компанией Air Lease Corporation лизинговый договор, по которому в Беларусь с завода в Сиэтле в 2019–2020 годах должны были поступить новейшие Boeing 737 MAX 8.
После крушений выполнение сделки было приостановлено, а в Минтрансе заявили, что данные самолеты могут быть переданы Беларуси только после того, как Европейское агентство по безопасности полетов снимет запрет на их полеты.
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Использование этой модели самолетов в коммерческих целях было приостановлено после крушения двух авиалайнеров.
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