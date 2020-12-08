Возвращение Boeing 737 MAX 8: полеты авиалайнера возобновляются

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 дек – Sputnik. Первой в мире возобновит коммерческие полеты самолетов Boeing 737 MAX 8 бразильский авиаперевозчик GOL Linhas Aéreas, об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Сначала рейсы будут осуществляться из и в транспортный пересадочный узел компании, расположенный в Сан-Паулу. Планируется, что все самолеты Boeing 737 MAX, которые находятся в текущем парке GOL, получат разрешение на полное возвращение в эксплуатацию в декабре.

Напомним, что в ноябре 2020 года Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило возобновить полеты 737 МАХ, однако при соблюдении ряда условий: авиакомпании должны были скорректировать программы обучения пилотов, а самолетам, которые сейчас стоят на приколе, провести техническую подготовку.

Что случилось с Boeing?

Полеты лайнеров 737 МАХ были приостановлены во многих странах после того, как разбились два таких самолета: в марте 2019-го в Эфиопии потерпел крушение Boeing 737 МАХ компании Ethiopian Airlines (погибли 157 человек), в октябре 2018-го – индонезийской Lion Air (189 погибших).

В результате около 20 стран закрыли свои территории для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing сообщила, что занимается устранением этих недочетов, и обновила программу обучения пилотов.

Ранее в 2018 году белорусская авиакомпания "Белавиа" на авиасалоне в Фарнборо заключила с американской компанией Air Lease Corporation лизинговый договор, по которому в Беларусь с завода в Сиэтле в 2019–2020 годах должны были поступить новейшие Boeing 737 MAX 8.

После крушений выполнение сделки было приостановлено, а в Минтрансе заявили, что данные самолеты могут быть переданы Беларуси только после того, как Европейское агентство по безопасности полетов снимет запрет на их полеты.

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