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Двум обвиняемым огласили приговор за надпись «Не забудем» возле станции метро «Пушкинская»
08.12.2020 10:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В суде Фрунзенского района вынесли приговор 25-летней Марии Бобович и 26-летнему Максиму Павлющику, которые написали на тротуарной плитке «Не забубем» (подразумевалось «Не забудем»). Мария Бобович получила полтора года «домашней химии», Максим Павлющик — два года колонии общего режима.
Судья Юлия Близнюк постановила признать виновными Павлющика и Бобович по ч.2 ст. 339 УК и назначить наказание Павлющику в виде лишения свободы на срок два года в колонии общего режима, Бобович — полтора года «домашней химии», она будет освобождена из-под стражи под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Именно такое наказание для них и запрашивала сторона гособвиения.
Мария Бобович ранее не судима. Максим Павлющик ранее был судим по ст. 339, наказание отбыл. Обоих правозащитники признали политзаключенными.
На последнем слове Максим Павлющик выступил эмоционально, не сдерживая слез. Извинился перед судом и родственниками, сказал, что ему стыдно за поступок, он раскаивается и попросил дать ему шанс в виде максимального срока «домашней химии», чтобы быть с родными. Павлющик пообещал исправиться. Также обвиняемый обратился к своей беременной девушке: «Мы обязательно распишемся».
Мария Бобович была лаконична, сказала, что раскаивается и сожалеет о содеянном, просит не ограничивать ее свободу. Мария ранее не судима, поэтому она просила «дать шанс стать на путь истинный и дать право на ошибку».
Адвокат Павлющика Александр Филанович настаивал, что потребительские свойства плитки не изменились — она осталась на месте, по ней все также можно ходить, а проводились лишь работы по уборке.
— Обычный человек, который рисует «Я люблю Свету» — он совершает хулиганские действия? Максимум по какой статье можно квалифицировать это дело — это 17.1 КоАП (мелкое хулиганство).
Адвокат сказал, что в действиях Павлющика нет уголовного преступления, что необходимо придерживаться принципов гуманизма и соразмерности преступления.
— Я понимаю, что у нас 0,2 процента
Адвокат Бобович Андрей Мочалов просил оправдать девушку по ч.2 ст. 339 УК РБ и пояснил, что в действиях девушки нет хулиганского мотива, а фраза «Не забудем» имеет прямое отношение к политическим событиям в стране.
Молодые люди не были знакомы друг с другом. Павлющик подошел к Бобович на улице, когда она наносила надпись возле мемориала Тарайковскому и попросил кисточку, чтобы закончить фразу.
Напомним, 10 августа во время протестов погиб
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В суде Фрунзенского района вынесли приговор 25-летней Марии Бобович и 26-летнему Максиму Павлющику, которые написали на тротуарной плитке «Не забубем»...
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