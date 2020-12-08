Двум обвиняемым огласили приговор за надпись «Не забудем» возле станции метро «Пушкинская»

Источник материала: Tut.by

В суде Фрунзенского района вынесли приговор 25-летней Марии Бобович и 26-летнему Максиму Павлющику, которые написали на тротуарной плитке «Не забубем» (подразумевалось «Не забудем»). Мария Бобович получила полтора года «домашней химии», Максим Павлющик — два года колонии общего режима.





Судья Юлия Близнюк постановила признать виновными Павлющика и Бобович по ч.2 ст. 339 УК и назначить наказание Павлющику в виде лишения свободы на срок два года в колонии общего режима, Бобович — полтора года «домашней химии», она будет освобождена из-под стражи под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Именно такое наказание для них и запрашивала сторона гособвиения.

Мария Бобович ранее не судима. Максим Павлющик ранее был судим по ст. 339, наказание отбыл. Обоих правозащитники признали политзаключенными.



Мария Бобович после оглашения приговора

Напомним , в суде «Горремавтодор» озвучил фактическую сумму ущерба — всего 211 рублей (вместо 7,5 тысячи, о которых заявляли раньше). В связи с этим на судебном процессе с Бобович и Павлющик сняли обвинение по ч. 2 ст. 218 (Умышленные уничтожение либо повреждение имущества). Также выяснилось, что надписи не были циничными.

На последнем слове Максим Павлющик выступил эмоционально, не сдерживая слез. Извинился перед судом и родственниками, сказал, что ему стыдно за поступок, он раскаивается и попросил дать ему шанс в виде максимального срока «домашней химии», чтобы быть с родными. Павлющик пообещал исправиться. Также обвиняемый обратился к своей беременной девушке: «Мы обязательно распишемся».



Максим Павлющик

Мария Бобович была лаконична, сказала, что раскаивается и сожалеет о содеянном, просит не ограничивать ее свободу. Мария ранее не судима, поэтому она просила «дать шанс стать на путь истинный и дать право на ошибку».

Адвокат Павлющика Александр Филанович настаивал, что потребительские свойства плитки не изменились — она осталась на месте, по ней все также можно ходить, а проводились лишь работы по уборке.

— Обычный человек, который рисует «Я люблю Свету» — он совершает хулиганские действия? Максимум по какой статье можно квалифицировать это дело — это 17.1 КоАП (мелкое хулиганство).

Адвокат сказал, что в действиях Павлющика нет уголовного преступления, что необходимо придерживаться принципов гуманизма и соразмерности преступления.



Адвокаты Александр Филанович и Андрей Мочалов

— Я понимаю, что у нас 0,2 процента оправдательных приговоров , но я прошу суд оправдать моего подзащитного по ч.2 ст. 339. И не лишать его свободы, — сказал Филанович.

Адвокат Бобович Андрей Мочалов просил оправдать девушку по ч.2 ст. 339 УК РБ и пояснил, что в действиях девушки нет хулиганского мотива, а фраза «Не забудем» имеет прямое отношение к политическим событиям в стране.

Молодые люди не были знакомы друг с другом. Павлющик подошел к Бобович на улице, когда она наносила надпись возле мемориала Тарайковскому и попросил кисточку, чтобы закончить фразу.

Напомним, 10 августа во время протестов погиб Александр Тарайковский . Это произошло возле станции метро «Пушкинская». После этого возле станции то и дело появлялся стихийный мемориал с надписью «Не забудем» на тротуаре. Коммунальники периодически посыпали эту и другую надписи технической солью, но надпись появлялась вновь.