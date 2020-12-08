Парк в Подниколье к Новому году снова украсят организации города. Лучшие получат денежные призы

Источник материала: Tut.by

В Могилеве главной новогодней фотозоной снова станет парк в Подниколье. В администрации города решили за раз и украсить парк, и провести конкурс среди организаций.



Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

Городской конкурс на лучшее новогоднее и рождественское оформление пройдет в организациях по группам: промышленность, торговля, транспорт и связь, ЖКХ и т.д. По правилам конкурса, поставить в парке украшения должны 13−14 декабря. Они простоят до 16 января.

Победители в группах получат в качестве приза деньги — по чуть более тысячи рублей.