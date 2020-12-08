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Парк в Подниколье к Новому году снова украсят организации города. Лучшие получат денежные призы
08.12.2020 12:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве главной новогодней фотозоной снова станет парк в Подниколье. В администрации города
Городской конкурс на лучшее новогоднее и рождественское оформление пройдет в организациях по группам: промышленность, торговля, транспорт и связь, ЖКХ и т.д. По правилам конкурса, поставить в парке украшения должны 13−14 декабря. Они простоят до 16 января.
Победители в группах получат в качестве приза деньги — по чуть более тысячи рублей.
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Новогодние композиции установят полностью уже 14 декабря.
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