В Гродно в августе в «общаге» жестко задерживали студентов. Один из силовиков зачем-то бил и стол

Источник материала: Tut.by

Василий Дедовец — студент Гродненского аграрного университета, получает профессию ветеринара. После президентских выборов в августе 2020 года его дважды жестко задерживали сотрудники милиции, потом суд дал штраф и 15 суток ареста. После встречи с милиционерами Дедовец попал в больницу. Задержание молодого человека попало на видео камер наблюдения общежития. На нем видно, что во время задержания один из силовиков зачем-то замахивается на стол вахтера, ударяет по нему и бьет стекло. Об этом сообщает портал Hrodna.life.



Фото: Hrodna.life

Первый раз Василия задержали 9 августа на Советской площади и отвезли в тюрьму на Кирова. Выездной суд дал студенту штраф — 15 базовых величин (405 рублей). Второй раз гродненца задержали 10 августа в общежитии на улице Парижской Коммуны: вместе с другими студентами он наблюдал за протестом. Ночь студент провел в спортивном зале департамента охраны Октябрьского района. На утро следующего дня парня опять отвезли в тюрьму на Кирова. На этот раз суд дал ему 15 суток ареста.

— Первый раз я был задержан за то, что снимал на видео толпу милиции и людей, которые кричали. В один момент силовики стали бежать и налетели на меня. Задержали с применением силы и отвезли в тюрьму, — рассказывает Василий.

10 августа студенты из общежития, в том числе и Василий, вышли посмотреть, что происходит на улице Парижской Коммуны. В какой-то момент сюда приехали силовики на бусах и все студенты забежали в здание.

— Никто ничего не кричал, просто испугались техники, поэтому и побежали. Я успел закрыться в комнате, но через несколько секунд омоновцы выбили дверь и начали меня избивать. Брызгали баллончиком в глаза, кричали. Вахтерша из общежития была свидетелем всего происходящего. Она вступилась за меня, но они и на нее кричали. Успели даже ударить дубинкой по ее столу — разбили стекло. Этот момент попал на видео.

На видео, которое записано камерой в фойе общежития, стоит ошибочная дата — 8 августа, но это, по словам Василия, технический «глюк». Все происходило 10 августа.

На видео видно, как около общежития останавливается служебный микроавтобус из него выскакивают силовики, забегают в общежитие, бегут в жилую часть через фойе — и через какое-то время тащат молодого человека на улицу. Один из силовиков при выходе ударяет дубинкой по столу, на котором лежит стекло.

Василия силовики потянули в бус, он был в майке, шортах и носках. В бусе студенту также досталось несколько ударов.

— Завезли меня в Департамент охраны, где составили протокол задержания. Держали в спортзале вместе с другими задержанными. Оттуда на следующий день меня отвезли в тюрьму на Кирова, там уже был суд, решением которого стало 15 суток ареста. Самое интересное, что поместили меня в тюрьме в ту же камеру, где я был в день выборов. Незабываемое чувство. На четвертые сутки после задержания стало плохо: сильно болела голова и тошнило. Мне вызвали медиков, и они приняли решение о госпитализации, — говорит молодой человек.

Из тюрьмы Василия с многочисленными гематомами и синяками доставили в больницу скорой помощи. Там он пробыл 10 дней. После выписки Василий начал процесс медицинской реабилитации и нанял адвоката. Он хотел обжаловать решение суда и привлечь к ответственности силовиков, которые применили при задержании силу.

Подать обжалование и отменить приговор удалось. Найти и наказать избивших Василия омоновцев — нет. В конце ноябре из Следственного комитета ему пришло письмо об отказе в возбуждении уголовного дела.



В больнице Василий дал интервью госСМИ. Фото: Hrodna.life

— После всего я продолжил учиться. Хорошо, что меня не отчислили. Университет пошел навстречу, за что я очень благодарен нашему ректору.

А недавно на имя Василия пришло письмо из департамента охраны МВД: его пригласили… поступить на службу в органы внутренних дел на должность «милиционер» или «милиционер группы задержания». Письмо отправили из Департамента охраны Московского района Минска на адрес прописки молодого человека в Березовке.

— Ничего себе: они меня били — а теперь приглашают работать. Ну и по требованиям я сразу понял, что не подхожу: если наличие высшего образования — это временный фактор, то отсутствие ограничений по состоянию здоровья — спорный момент. Как и отсутствие административной ответственности по статье 23.34 КоАП (Участие в несанкционированном массовом мероприятии).













В 2019 году TUT.BY рассказывал про минчанина, которому пришло похожее письмо. Тогда в Департаменте охраны поясняли: агитационно-разъяснительная работа по отбору и изучению кандидатов на службу в органы внутренних дел проводится «на постоянной основе в соответствии с действующим законодательством».

Информацию об условиях и порядке приема на службу в органы внутренних дел размещают на информационных стендах подразделений Департамента охраны, военкоматов, войсковых частей, предприятий и организаций. А также на официальном сайте ведомства и интернет-страницах территориальных подразделений департамента охраны.