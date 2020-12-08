﻿ Журналистка «Белсата» Любовь Лунева с Окрестина попала в кардиологическое отделение больницы. 21.by
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Журналистка «Белсата» Любовь Лунева с Окрестина попала в кардиологическое отделение больницы

08.12.2020 12:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Журналистка телеканала «Белсат» Любовь Лунева из изолятора на Окрестина попала в кардиологическое отделение МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. До этого ее вместе с коллегой задержали во время работы на марше пенсионеров и составили протокол по ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).


Любовь Лунева. Фото: Белорусская ассоциация журналистов

7 декабря на марше пенсионеров задержали журналистку телеканала «Белсат» Любовь Луневу и оператора Ивана Куракевича. Их доставили в Советское РУВД Минска.

Белорусская ассоциация журналистов сообщала, что на них составили протоколы по ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Позже журналистов перевезли в изолятор на Окрестина. Ночью стало известно, что Любовь Лунева вышла с Окрестина в сопровождении врачей и ее забрала скорая.

Как рассказал TUT.BY Дмитрий, сын Любови Луневой, журналистка находится в кардиологическом отделении МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. Сын туда ездил примерно в 2 часа ночи и поговорил с сотрудниками клиники. В каком состоянии его мама, он пока не знает, так как с ней не виделся. Под конвоем ли она, сын также пока не в курсе. Телефона при себе у журналистки нет.

 
Теги: Минск
 
 
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7 декабря на марше пенсионеров задержали журналистку телеканала «Белсат» Любовь Луневу и оператора Ивана Куракевича.
 
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