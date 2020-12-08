ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дело о блокировке улиц вскоре может быть рассмотрено в суде

08.12.2020 12:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

25-летний житель Могилевской области проходит фигурантом в деле о блокировании улицы Притыцкого в Минске. Молодой человек заключен под стражу, ему предъявлено обвинение за активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и повлекших нарушение работы транспорта и предприятий. События произошли в ночь с 10 по 11 августа на несанкционированном массовом мероприятии. Несколько человек блокировали движение камнями и другими предметами, после чего скрылись. В их числе оказался и этот молодой человек. Как прокомментировали в Следственном комитете, в ходе допроса парень так и не смог пояснить причину своего поступка. Расследование по делу завершено.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25-летний житель Могилевской области проходит фигурантом в деле о блокировании улицы Притыцкого в Минске. Молодой человек заключен под стражу, ему предъявлено...
 
Новости дня
Новости общества
 
Парк в Подниколье к Новому году снова украсят организации города. Лучшие получат денежные призы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика