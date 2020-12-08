Дело о блокировке улиц вскоре может быть рассмотрено в суде

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25-летний житель Могилевской области проходит фигурантом в деле о блокировании улицы Притыцкого в Минске. Молодой человек заключен под стражу, ему предъявлено обвинение за активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и повлекших нарушение работы транспорта и предприятий. События произошли в ночь с 10 по 11 августа на несанкционированном массовом мероприятии. Несколько человек блокировали движение камнями и другими предметами, после чего скрылись. В их числе оказался и этот молодой человек. Как прокомментировали в Следственном комитете, в ходе допроса парень так и не смог пояснить причину своего поступка. Расследование по делу завершено.