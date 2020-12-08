Источник материала: БT

Визитной карточкой стала елка желаний. Она появится в торговых центрах. А украшена будет не только новогодними игрушками, но и письмами Деду Морозу. Выступить в роли волшебника сможет каждый - приобрести подарок и оставить его в специальных волшебных сундучках.

Владимир Павловский, первый секретарь Могилевского областного комитета БРСМ: "В этом году по результатам областной благотворительной акции волонтерами "Доброе сердце" будут переданы подарки трем центрам коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Это города Кричев, Климовичи и Чериков. Любой желающий может стать участником акции и стать волшебником".

Подарки будут вручены и воспитанникам дома семейного типа из Славгорода. Всего же благодаря акции будут исполнены желания более полусотни маленьких жителей региона.