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В Могилевской области стартовала благотворительная акция "Чудеса на Рождество"

08.12.2020 12:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Визитной карточкой стала елка желаний. Она появится в торговых центрах. А украшена будет не только новогодними игрушками, но и письмами Деду Морозу. Выступить в роли волшебника сможет каждый - приобрести подарок и оставить его в специальных волшебных сундучках.

Владимир Павловский, первый секретарь Могилевского областного комитета БРСМ: "В этом году по результатам областной благотворительной акции волонтерами "Доброе сердце" будут переданы подарки трем центрам коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Это города Кричев, Климовичи и Чериков. Любой желающий может стать участником акции и стать волшебником".

Подарки будут вручены и воспитанникам дома семейного типа из Славгорода. Всего же благодаря акции будут исполнены желания более полусотни маленьких жителей региона.

 
 
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Визитной карточкой стала елка желаний. Она появится в торговых центрах. А украшена будет не только новогодними игрушками, но и письмами Деду Морозу. Выступить в...
 
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