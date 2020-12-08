ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Забастовка» и солидарность. Люди пришли поддержать гомельскую пекарню - а вышло, что не нужно было?

08.12.2020 13:07 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В воскресенье возле «Хлебнай майстэрнi» многие обратили внимание на огромную очередь за хлебом. Так горожане пришли поддержать магазин, который не работал в забастовочный понедельник, а после в него пришли проверяющие — и закрыли на месяц. В соцсетях появились восторженные комментарии о солидарности белорусов. Но потом руководство заявило, что никакой акции солидарности не было, а «Хлебная майстэрня» вовсе и не бастовала 26 октября. В ситуации разбирались «Сильные новости».


Фото: «Сильные новости»

26 октября многие заведения Гомеля не работали: одни ссылались на спецобслуживание, другие — на инвентаризацию, третьи признавались, что присоединились к общенациональной забастовке. Не работала и «Хлебная майстэрня». А через несколько дней появилась информация, что магазинчик закрывается.

В Инстаграм «Хлебнай майстэрнi» было опубликовано такое сообщение: «Слышали уже фразу „Завтра за вами могут прийти“? Так вот, к нам вот так сегодня просто пришли. Нас закрывают!»


Фото: скриншот из Инстаграм «Хлебнай майстэрнi»

Спустя почти месяц в аккаунте частного предприятия появилось сообщение, что 6 декабря «Хлебная майстэрня» открывается — и владельцы попросили поддержать их: «откусить корку свежего хрустящего хлеба, напитаться силой и энергией добра и тепла».

Скриншот со страницы «Хлебная майстэрня» в Инстаграм (Скриншот «Радые Свабода»)

Гомельчане тут же отозвались на призыв, уже с утра под «Хлебнай майстэрняй» начали собираться очередь. Люди приходили, чтобы выразить свою поддержку. В соцсетях появились восторженные отзывы и комментарии о солидарности белорусов.

Но руководство магазина отреагировало совсем не так, как ожидали покупатели. «Сегодня о себе узнали много нового… Оказывается, была какая-то акция, а мы и не знали», — ответили людям в инстаграме.

В «Хлебнай майстэрне» настаивают, что в понедельник предприятие не бастовало, а все, кто так считает — ошибаются.

Пользователи, в свою очередь, высказали мнение, что владельцы пекарни «переобулись в воздухе».

«Мы поддерживали вас только лишь из солидарности за вашу политическую позицию, а не потому что ваш хлеб самый вкусный в мире. Мы поддерживаем не тех, чей бизнес пострадал из-за несоблюдения законов и каких-то норм. Мы поддерживаем смелых бизнесменов, имеющих силы отстаивать свою позицию в это сложное время, — написала им в инстаграме гомельчанка. — Вы оказались не из их числа. Вы заблокировали тех, кто высказал свое честное мнение в ваш сторис, удалили сторис, который дискредитировал вашу репутацию и сейчас пытаетесь угодить и вашим, и нашим, но так не бывает! Особенно в это сложное время! Вот она ваша смелость, ваша сила и ваша солидарность! Именно это и называется переобуться в воздухе».

На это руководство ответило коротко: «Моя территория — мои правила».


 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье возле «Хлебнай майстэрнi» многие обратили внимание на огромную очередь за хлебом. Так горожане пришли поддержать магазин, который не работал в...
 
Новости дня
Новости общества
 
Более полутора тысяч «закладок». Минчанин ввозил в Беларусь психотропы, еще четверо помогали их распространять
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика