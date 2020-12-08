«Забастовка» и солидарность. Люди пришли поддержать гомельскую пекарню - а вышло, что не нужно было?

Источник материала: Tut.by

В воскресенье возле «Хлебнай майстэрнi» многие обратили внимание на огромную очередь за хлебом. Так горожане пришли поддержать магазин, который не работал в забастовочный понедельник, а после в него пришли проверяющие — и закрыли на месяц. В соцсетях появились восторженные комментарии о солидарности белорусов. Но потом руководство заявило, что никакой акции солидарности не было, а «Хлебная майстэрня» вовсе и не бастовала 26 октября. В ситуации разбирались «Сильные новости».



Фото: «Сильные новости»

26 октября многие заведения Гомеля не работали: одни ссылались на спецобслуживание, другие — на инвентаризацию, третьи признавались, что присоединились к общенациональной забастовке. Не работала и «Хлебная майстэрня». А через несколько дней появилась информация, что магазинчик закрывается.

В Инстаграм «Хлебнай майстэрнi» было опубликовано такое сообщение: «Слышали уже фразу „Завтра за вами могут прийти“? Так вот, к нам вот так сегодня просто пришли. Нас закрывают!»



Фото: скриншот из Инстаграм «Хлебнай майстэрнi»

Спустя почти месяц в аккаунте частного предприятия появилось сообщение, что 6 декабря «Хлебная майстэрня» открывается — и владельцы попросили поддержать их: «откусить корку свежего хрустящего хлеба, напитаться силой и энергией добра и тепла».

Скриншот со страницы «Хлебная майстэрня» в Инстаграм (Скриншот «Радые Свабода»)

Гомельчане тут же отозвались на призыв, уже с утра под «Хлебнай майстэрняй» начали собираться очередь. Люди приходили, чтобы выразить свою поддержку. В соцсетях появились восторженные отзывы и комментарии о солидарности белорусов.

Но руководство магазина отреагировало совсем не так, как ожидали покупатели. «Сегодня о себе узнали много нового… Оказывается, была какая-то акция, а мы и не знали», — ответили людям в инстаграме.

В «Хлебнай майстэрне» настаивают, что в понедельник предприятие не бастовало, а все, кто так считает — ошибаются.

Пользователи, в свою очередь, высказали мнение, что владельцы пекарни «переобулись в воздухе».

«Мы поддерживали вас только лишь из солидарности за вашу политическую позицию, а не потому что ваш хлеб самый вкусный в мире. Мы поддерживаем не тех, чей бизнес пострадал из-за несоблюдения законов и каких-то норм. Мы поддерживаем смелых бизнесменов, имеющих силы отстаивать свою позицию в это сложное время, — написала им в инстаграме гомельчанка. — Вы оказались не из их числа. Вы заблокировали тех, кто высказал свое честное мнение в ваш сторис, удалили сторис, который дискредитировал вашу репутацию и сейчас пытаетесь угодить и вашим, и нашим, но так не бывает! Особенно в это сложное время! Вот она ваша смелость, ваша сила и ваша солидарность! Именно это и называется переобуться в воздухе».

На это руководство ответило коротко: «Моя территория — мои правила».



