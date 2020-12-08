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Более полутора тысяч «закладок». Минчанин ввозил в Беларусь психотропы, еще четверо помогали их распространять

08.12.2020 13:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Задержаны члены преступной группы, занимавшейся оборотом наркотиков: 27-летний минчанин ввозил в Беларусь запрещенные вещества из-за границы, а четверо молодых жителей Брестской области занимались их распространением. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси.


Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

Следователям удалось найти членов преступной группы, занимавшейся распространением психотропов. Как сообщается, 27-летний минчанин ввозил в Беларусь из-за рубежа наркотики, а затем фасовал их и прятал в тайники в разных уголках страны. Во время обыска у него нашли более 2,5 килограммов особо опасных психотропных веществ.

Четверо жителей Брестчины — трое парней 22−23 лет и 20-летняя девушка — получали информацию из интернет-магазина о месте, где спрятан большой запас психотропов, делили вещество на меньшие части или фасовали на дозы, а потом прятали в тайники на территории области.

Изучив информацию со смартфонов подозреваемых, следователи узнали, что преступная группа сделала более полутора тысяч «закладок» с наркотиками — свыше 300 из них удалось обнаружить и изъять. Всего в тайниках нашли более 600 граммов запрещенных веществ.

Теперь пятеро молодых людей находятся под стражей. За незаконные действия и сбыт наркотиков и психотропов в крупном размере в составе организованной группы, а также за ввоз запрещенных веществ в страну 27-летнему жителю столицы предъявлены обвинения по части 4 статьи 328 (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) и части 3 статьи 328−1 (Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов) Уголовного кодекса Беларуси. Четверо других подозреваемых обвиняются по части 4 статьи 328 (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) УК.

В настоящий момент следователи передали уголовное дело прокурору для направления в суд.

 
 
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У жителя столицы было изъято более 2,5 килограммов запрещенных веществ. А всего группа устроила не менее полутора тысяч тайников с психотропами.
 
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