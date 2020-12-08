«Митинги все эти обходил». В Минске идет еще один суд за надпись «Не забудем»

Источник материала: Tut.by

В Минске идет еще один суд за надпись «Не забудем» около станции метро «Пушкинская», возле мемориала Александру Тарайковскому. Подсудимые — а это трое молодых людей — сегодня выступили с последним словом. Приговор будет оглашен в 16.30.





Денису Греханову 42 года, он работает барменом, Игорю Самусенко и Владиславу Гулису по 25, первый работает администратором велопроката, второй — автомойщик.

Последнее слово обвиняемых: «У меня была обычная жизнь, митинги все эти обходил»

Первым выступил Денис Греханов, он сказал, что у него не было никаких хулиганских побуждений, он не хотел кого-либо оскорбить или выразить неуважение к обществу. Он попросил оправдать его по уголовной статье за хулиганство.

Греханов пояснил, что он содержит маму, у которой есть хронические заболевания. Также он отметил, что 5 лет работает барменом, ему нравится коллектив, Греханов попросил суд не лишать его работы.

— Обязуюсь в дальнейшем не нарушать законы Республики Беларусь. Надеюсь на беспристрастный суд.

Игорь Самусенко также отметил, что никаких мотивов у него не было.

— Мы просто проходили мимо. Стечение обстоятельств так установилось. Я не нарушал никакой порядок, у меня была обычная жизнь, митинги все эти обходил, не был ни в чем таком замешан. Про хулиганские побуждения речи вообще не могло идти. Никаких целей мы не ставили, — сказал Самусенко.

Владислав Гулис также обратился к суду и отметил, что у него не было хулиганских мотивов. Гулис уже отбывал наказание в тюрьме.

— После освобождения я хотел создать свою семью, отучиться на права, на профессию. Я пошел на работу, я нашел себе девушку, с которой планирую создать семью. Санкция 339-й статьи предусматривает не только лишение свободы, прошу вас дать мне возможность и шанс доказать, что я готов исправляться, — сказал Гулис.

После перерыва в 16.30 судья огласит приговор.

В чем обвиняют подсудимых и что запросила гособвинитель?

Мужчинам вменяют преступления по ч. 2 ст. 339 УК РБ (Хулиганство), а также по ч. 2 ст. 218 УК РБ (Умышленные уничтожение либо повреждение имущества).

Для Самусенко и Греханова гособвинитель Алина Касьянчик запросила полтора года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Для Гулиса — два года лишения свободы, так как он был осужден на 10 лет лишения свободы по ч.3 ст. 328 УК (Незаконный оборот наркотических средств), досрочно освободился в июне 2020 года.

В этом суде также уменьшилась сумма ущерба «Горремавтодора» — с 10 тысяч рублей до 255 рублей. Во время судебного процесса родные обвиняемых возместили сумму материального ущерба предприятию — все почти по 87 рублей.



Денис Греханов

Греханова, Самусенко и Гулиса правозащитники также признали политзаключенными.

Напомним, 10 августа во время протестов погиб Александр Тарайковский . Это произошло возле станции метро «Пушкинская». После этого возле станции то и дело появлялся стихийный мемориал с надписью «Не забудем» на тротуаре. Коммунальники периодически посыпали эту и другую надписи технической солью, но надпись появлялась вновь.