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Лукашенко назвал МОК "бандой" и грозит ему судом

08.12.2020 13:27 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко готов подать в суд на МОК, который накануне лишил его, и его старшего сына Виктора, возможности участвовать в мероприятиях Международного олимпийского комитета, включая Олимпийские игры. Лукашенко готов идти в суд, а спортсмены, которые из-за давления были вынуждены уехать из Беларуси, предупреждают: решение МОК - только начало.

МОК лишил руководство НОК Беларуси Олимпиады

Международный олимпийский комитет 7 декабря принял решение временно запретить Президенту Национального олимпийского комитета Александру Лукашенко и его старшему сыну первому вице-президенту НОК Виктору Лукашенко  принимать участие в мероприятиях МОК. Такую информацию озвучил на пресс-конференции президент МОК Томас Бах.

«Мы обсудили ситуацию в Беларуси. Как вы помните, мы говорили об этом на прошлом заседании 25 ноября. Олимпийский комитет в Беларуси не защищает должным образом белорусов от политической дискриминации внутри НОК, это касается и членов спортивных федераций», - заявил Бах. Он также подчеркнул, что преследование спортсменов за их политическую позицию противоречит фундаментальным принципам Олимпийской хартии и наносит ущерб репутации олимпийского движения.

«МОК принял следующие временные меры: исключить участие нынешних членов исполкома НОК Беларуси из всех мероприятий МОК, включая Олимпийские игры. Это касается Александра Лукашенко и Виктора Лукашенко как первого вице-президента НОК, персонально отвечающего за ежедневное управление им», — сообщил Бах. Он рассказал также, что мера коснется и и председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова.

МОК также принял решение приостановить все платежи, касающиеся предстоящего участия белорусских спортсменов в Олимпийских играх в Токио в 2021 году и в Пекине в 2022 году: средства на подготовку участников будут выделяться спортсменам напрямую, минуя НОК.

Лукашенко назвал МОК «бандой» и грозит им судом

Александр Лукашенко, посещая 8 декабря Столбцы, заявил, что подаст в суд на МОК. Видимо, лишение его возможности посещать зрелищные спортивные мероприятия, стало неприятным сюрпризом.

«Надо нам обратиться в суд. Пусть Бах и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?! Участие в этих мероприятиях я 25 лет не принимал, переживу и дальше. Но вы что, собрали все страны и приняли решение? И ладно я, зачем детей трогаете? Нет справедливости в мире. Если ты справедливую политику выстраиваешь — будешь врагом», — уверен Лукашенко.

Уехавшие спортсмены: решение МОК - только начало

Глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя отметила, что решение МОК - историческое и беспрецедентное. Она отметила, что Фонд сумел сделать так, чтобы спортсмены, которых уволили из сборной за политические взгляды, смогли принимать участие в мировых соревнованиях, в том числе, Олимпийских играх.

«Провластные чиновники заявляли, будто мы никто и не имеем никакого права говорить от лица спортсменов. Они ошиблись. И не только они. Спортивные санкции МОК — это только начало. Мы не остановимся», — резюмировала Герасименя.

Напомним, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) на заседании 18 ноября так и не смогла прийти к решению, что делать с проведением в Минске следующего хоккейного чемпионата: Латвия и другие страны ЕС требуют, чтобы Минск лишили такого права. Спортивные чиновники же не уверены, что болельщики, которые приедут в Минск на мероприятие, будут в безопасности. Вероятность того, что чемпионат из Беларуси перенесут - очень высока.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко готов подать в суд на МОК, который накануне лишил его, и его старшего сына Виктора, возможности участвовать в мероприятиях Международного...
 
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