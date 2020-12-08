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На Свердлова из подвала дома идет сильный дым. Спасатели эвакурируют жильцов
08.12.2020 13:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Свердлова эвакуируют жильцов дома. Там сильное задымление. Об этом
На Свердлова, 26, из подвала идет сильный дым. На месте работают сотрудники МЧС, эвакуируют жильцов.
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На месте работает МЧС, эвакуируют жильцов.
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