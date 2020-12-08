«Плохо спал, поссорился с женой». В Гродно милиционер требует 3 тысячи за моральный вред после распыления баллончика

Источник материала: Tut.by

В Гродно начался суд над 29-летним Никитой Самариным, который 25 августа распылил газ в лицо сотруднику милиции. Парня обвиняют по статье 364 УК РБ «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел», сообщают гродненские правозащитники. Потерпевший — 32-летний сотрудник милиции Сергей Дойлида.



Никита Самарин в 2018 году. Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

Рассмотрение уголовного дела началось 8 декабря в суде Октябрьского района города. Судебный процесс ведет судья Руслан Хихол. Фотосъемку в зале суда до начала судебного процесса запретила милиция.

Никиту Самарина задержали 6 октября. По данным правозащитников, при задержании парня жестко избили, в глаза брызгали газом из баллончика. После этого его забрала скорая: у Самарина были травмы и ожоги глаз. Все время до суда Никита был под стражей в СИЗО на Кирова.

15 октября милиция опубликовала видео, на котором Самарин рассказывает, как отбивал человека от людей в гражданском недалеко от РОВД Октябрьского района города в Гродно. Самарин говорил, что распылил газ в сторону тех, кто задерживал людей.

— Передо мной повалили мужчину и потащили сотрудники в штатской форме одежды. Я посчитал своим долгом его защитить и распылил перцовый баллон, достав его из рюкзака, в сторону сотрудников [правоохранительных органов], в верхнюю часть туловища, — говорил Никита на видео пресс-службы МВД.

Как сообщает портал Hrodna.life, в суде слушателям стало известно, все произошло 25 августа, когда сотни гродненцев пришли к зданию Октябрьскому РОВД, чтобы потребовать освободить задержанных в тот день «азотовцев». Люди начали расходиться поздно вечером. Около 23.00 сотрудники милиции в гражданском начали задержания. Два сотрудника милиции — Дойлида и Тихонов — начали задерживать одного из гродненцев, люди пытались его «отбить». В это время Дойлида, по его словам, почувствовал, что кто-то распылил ему в лицо газ.

У потерпевшего нет травм, повлекших потерю здоровья. Он заявил гражданский иск о компенсации морального вреда: три тысячи рублей. Сумму объясняет тем, что «долго не мог оправиться, каждый день вспоминал этот нехороший момент, плохо спал, поссорился с женой, переживал за свое здоровье».

Обвиняемый иск не признал. По его мнению, в этой ситуации не могло быть нанесено морального вреда.

На первом заседании допросили потерпевшего и двух свидетелей. Свидетельница заявила, что видела, как пять человек в спортивной одежде «крутят» гродненца. Она почувствовала резкий запах, стало трудно дышать.

Потерпевший сказал, что задержанный не падал, физического воздействия на него не оказывали.

Еще один свидетель, друг Никиты, сказал, что позже обвиняемый рассказывал ему о том, что распылил газ в тот день. Со слов Никиты, он не знал, что распыляет газ на сотрудника милиции. Свои действия он считал «помощью человеку».

Обвиняемого Никиту Самарина допросят в конце судебного следствия.

Никита Самарин много лет занимается ремонтом автомобилей, состоял в клубе реконструкторов ретроавтомобилей «Винтаж». Не раз участвовал в фотосессиях и городских фестивалях, а также занимается реконструкцией. Его можно было увидеть на ладье викингов, которую восстановили в Гродно.