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«Плохо спал, поссорился с женой». В Гродно милиционер требует 3 тысячи за моральный вред после распыления баллончика
08.12.2020 15:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно начался суд над 29-летним Никитой Самариным, который 25 августа распылил газ в лицо сотруднику милиции. Парня обвиняют по статье 364 УК РБ «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел»,
Рассмотрение уголовного дела началось 8 декабря в суде Октябрьского района города. Судебный процесс ведет судья Руслан Хихол. Фотосъемку в зале суда до начала судебного процесса запретила милиция.
Никиту Самарина задержали 6 октября. По данным правозащитников, при задержании парня жестко избили, в глаза брызгали газом из баллончика. После этого его забрала скорая: у Самарина были травмы и ожоги глаз. Все время до суда Никита был под стражей в СИЗО на Кирова.
15 октября милиция опубликовала видео, на котором Самарин рассказывает, как отбивал человека от людей в гражданском недалеко от РОВД Октябрьского района города в Гродно. Самарин говорил, что распылил газ в сторону тех, кто задерживал людей.
— Передо мной повалили мужчину и потащили сотрудники в штатской форме одежды. Я посчитал своим долгом его защитить и распылил перцовый баллон, достав его из рюкзака, в сторону сотрудников [правоохранительных органов], в верхнюю часть туловища, —
Как
У потерпевшего нет травм, повлекших потерю здоровья. Он заявил гражданский иск о компенсации морального вреда: три тысячи рублей. Сумму объясняет тем, что «долго не мог оправиться, каждый день вспоминал этот нехороший момент, плохо спал, поссорился с женой, переживал за свое здоровье».
Обвиняемый иск не признал. По его мнению, в этой ситуации не могло быть нанесено морального вреда.
На первом заседании допросили потерпевшего и двух свидетелей. Свидетельница заявила, что видела, как пять человек в спортивной одежде «крутят» гродненца. Она почувствовала резкий запах, стало трудно дышать.
Потерпевший сказал, что задержанный не падал, физического воздействия на него не оказывали.
Еще один свидетель, друг Никиты, сказал, что позже обвиняемый рассказывал ему о том, что распылил газ в тот день. Со слов Никиты, он не знал, что распыляет газ на сотрудника милиции. Свои действия он считал «помощью человеку».
Обвиняемого Никиту Самарина допросят в конце судебного следствия.
Никита Самарин много лет занимается ремонтом автомобилей, состоял в клубе реконструкторов ретроавтомобилей «Винтаж». Не раз участвовал в фотосессиях и городских фестивалях, а также занимается реконструкцией. Его можно было
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«Плохо спал, поссорился с женой». В Гродно милиционер требует 3 тысячи за моральный вред после распыления баллончика
В Гродно начался суд над 29-летним Никитой Самариным, который 25 августа распылил газ в лицо сотруднику милиции.
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