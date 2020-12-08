|
Очередные загадочные монолиты нашли в Германии и Испании
08.12.2020 15:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 дек – Sputnik. Два новых загадочных монолита нашли сегодня на европейском континенте – один в Германии, второй в Испании.
Немецкий серебристый монолит был обнаружен на минувших выходных на краю поля в коммуне Зульцбах, это федеральная земля Гессен, передает местный портал Hessenscau. Внутри отполированного до блеска металлического объекта – деревянная конструкция.
Еще один монолит обнаружили у руин церкви в небольшом городке Айльон в провинции Сеговия, сообщает издание Norte de Castilla. После этого испанские СМИ получили письмо якобы от городской мэрии, в котором говорилось, что посещать это место не рекомендуется в целях безопасности.
Однако мэр Айльона Мария Хесус Санс опровергла эту информацию и сообщила, что сам объект, как и письмо, это чья-то шутка. Она рассказала, что монолит – примитивная конструкция, состоящая из трех листов металла, неглубоко вкопанных в землю. По словам мэра, конструкция уже несколько раз падала.
Подобные монолиты начали таинственным образом появляться в ноябре этого года. Ранее их находили в Великобритании, Нидерландах, Румынии и США. Ранее американская арт-группа The Most Famous Artist сообщила, что монолит в пустыне в штате Юта – их работа. Кто устанавливает другие – неизвестно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кто устанавливает таинственные знаки в разных странах и не только Европы – пока неизвестно, но за монолит в пустыне взяла ответственность американская арт-группа.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)