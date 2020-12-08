«Бросал камни в автомобили милиции». В Жлобине задержали еще одного участника августовских протестов

Источник материала: Tut.by

В Жлобине задержали парня, которого подозревают в участии в беспорядках во время протестов в городе в августе. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По информации правоохранительных органов, 21-летний парень с 9 по 11 августа был на протестных акциях и вместе с другими их участниками бросал камни в проезжавшие и припаркованные милицейские машины.

Молодого человека задержали сотрудники областного управления ГУБОПиК МВД. Возбуждено уголовное дело по статье 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) Уголовного кодекса Беларуси.

Напомним, еще в конце августа МВД сообщало о задержании другого жителя Жлобина: 19-летний парень подозревался в том, что 9 и 10 августа забрасывал камнями сотрудников ОМОН и служебные автомобили милиции. В октябре по подозрению в совершении подобных преступлений во время протестов 10 и 11 августа был задержан 24-летний местный житель. В начале ноября на тех же основаниях в Жлобине задержали еще двоих участников августовских протестов — двоих 22-летних братьев-близнецов.