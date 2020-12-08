|
«Бросал камни в автомобили милиции». В Жлобине задержали еще одного участника августовских протестов
08.12.2020 17:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Жлобине задержали парня, которого подозревают в участии в беспорядках во время протестов в городе в августе. Об этом
По информации правоохранительных органов, 21-летний парень с 9 по 11 августа был на протестных акциях и вместе с другими их участниками бросал камни в проезжавшие и припаркованные милицейские машины.
Молодого человека задержали сотрудники областного управления ГУБОПиК МВД. Возбуждено уголовное дело по статье 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) Уголовного кодекса Беларуси.
Напомним, еще в конце августа МВД
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Бросал камни в автомобили милиции». В Жлобине задержали еще одного участника августовских протестов
Теперь в отношении 21-летнего парня возбуждено уголовное дело.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)