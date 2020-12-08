«Спецоперация» в Уручье: сотрудник «Зеленстроя» рубил лед, чтобы достать вмерзший БЧБ-флаг

Источник материала: Tut.by

Утром жители Уручья заметили, как на пруду сотрудник "Зеленстроя" рубил лед, пытаясь достать таким образом вмерзший в воду бело-красно-белый флаг.



Фото: читатель

Очередная спецоперация по изъятию БЧБ-флага проходила на пруду в Уручье (между домом № 16 на улице Академика Купревича и школой-садом № 31).

Примерно в 12 часов местные жители заметили трех сотрудников "Зеленстроя" Первомайского района.

— Сначала что-то бросили на лед, по всей видимости, соль. И стояли курили минут 30−40. Потом один из них пошел на лед, и где-то минут 20−30 рубил его под собой, — рассказала одна из местных жительниц, которая наблюдала за происходящим.

По ее словам, больше часа мужчина пытался таким образом выдергивать флаг.

— Пришли местные жители, просили не рисковать собой. Потому что сотрудники "Зеленстроя" были без жилетов, без средств защиты. У них с собой даже веревок не было, — рассказывает женщина.





Местная жительница также позвонила в МЧС, там ей пояснили, если человек не тонет, то они ничего сделать не могут. Звонок перенаправили в милицию. В милиции уточнили про глубину пруда, приняли вызов и сказали, что будут по нему работать.

— Зеленстроевцы говорили, что их направило сюда начальство, - говорят местные жители.

По словам очевидцев, вскоре сотрудникам "Зеленстроя" стали звонить на мобильный, после чего один из них перестал выдирать флаг и все ушли. Кусочки флага остались вмерзшими в пруд. Милиция на место не приезжала.





Раньше здесь проходила другая спецоперация : на берег вытащили домик для уток с бело-красно-белой крышей, который стоял на пруду.

— Приехали с трактором сотрудники «Зеленстроя», с ними был какой-то начальник, машина милиции. Рабочий поплыл на автомобильной камере! Закрепил трос, потом дом для уток вытащили на берег. Коммунальники сказали, что все по распоряжению милиции, — рассказывали местные жители.