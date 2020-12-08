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После массового отравления детей в минской школе уволили поваров и еще несколько должностных лиц
08.12.2020 17:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В столичной школе № 61 после инцидента с отравлением детей была уволена вся смена поваров, работавших в этот день. Об этом на заседании Минского горисполкома заявил Владимир Кухарев.
Уволены начальник участка питания Первомайского района, заведующий производством столовой СШ№ 61 и все повара, находившиеся на смене 20 ноября. Поставлен вопрос о целесообразности нахождения в должности директора комбината школьного питания. Ряд должностных лиц главного управления потребительского рынка, комитета по образованию, администрации Первомайского района, городского центра гигиены и эпидемиологии будут привлечены к дисциплинарной ответственности.
Глава Минска также поручил провести ревизию всего оборудования и инвентаря в пищеблоках, где необходимо — осуществить его замену или закупить дополнительное,
— Тщательная оценка пищеблоков и устранение выявленных нарушений должны проводиться регулярно. Если выходит из строя оборудование, принимать оперативные меры, вплоть до приостановки работы всего объекта. Это касается не только школ, но и садиков, детских интернатных учреждений, — заявил Владимир Кухарев.
Сообщается также, что в настоящее время комбинатом школьного питания разрабатывается новое двухнедельное меню для учеников 1−11 классов. Оно будет направлено для оценки в городской центр гигиены и эпидемиологии. До 14 декабря все сотрудники пищеблоков пройдут повторное гигиеническое обучение.
Также даны поручения по укомплектованию школ медицинскими работниками, которые будут контролировать качество и безопасность продуктов и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.
Массовое отравление детей
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 336 (Нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур либо санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности отравления людей) Уголовного кодекса.
Результаты лабораторного исследования показали, что причиной отравления школьников
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Поставлен вопрос о целесообразности нахождения в должности директора комбината школьного питания. Ряд должностных лиц главного управления потребительского...
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