После массового отравления детей в минской школе уволили поваров и еще несколько должностных лиц

Источник материала: Tut.by

В столичной школе № 61 после инцидента с отравлением детей была уволена вся смена поваров, работавших в этот день. Об этом на заседании Минского горисполкома заявил Владимир Кухарев.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Уволены начальник участка питания Первомайского района, заведующий производством столовой СШ№ 61 и все повара, находившиеся на смене 20 ноября. Поставлен вопрос о целесообразности нахождения в должности директора комбината школьного питания. Ряд должностных лиц главного управления потребительского рынка, комитета по образованию, администрации Первомайского района, городского центра гигиены и эпидемиологии будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Глава Минска также поручил провести ревизию всего оборудования и инвентаря в пищеблоках, где необходимо — осуществить его замену или закупить дополнительное, сообщает официальный телеграм-канал Минского горисполкома.

— Тщательная оценка пищеблоков и устранение выявленных нарушений должны проводиться регулярно. Если выходит из строя оборудование, принимать оперативные меры, вплоть до приостановки работы всего объекта. Это касается не только школ, но и садиков, детских интернатных учреждений, — заявил Владимир Кухарев.

Сообщается также, что в настоящее время комбинатом школьного питания разрабатывается новое двухнедельное меню для учеников 1−11 классов. Оно будет направлено для оценки в городской центр гигиены и эпидемиологии. До 14 декабря все сотрудники пищеблоков пройдут повторное гигиеническое обучение.

Также даны поручения по укомплектованию школ медицинскими работниками, которые будут контролировать качество и безопасность продуктов и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Массовое отравление детей произошло в столичной 61-й школе 20 ноября. Почувствовали недомогание и обратились за помощью 174 ученика школы, рассказывали в Мингорисполкоме. 18 детей попали в больницу. Пострадали в основном ребята 5−9-х классов. Родители учеников рассказывали, что детям стало плохо после того, как поели в школьной столовой шаурму.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 336 (Нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур либо санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности отравления людей) Уголовного кодекса.

Результаты лабораторного исследования показали, что причиной отравления школьников стал стафилококк .