ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

О белорусских святынях - в онлайн-формате

08.12.2020 17:19 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

"Поколению Z" расскажут о Жировичской иконе Божьей Матери и монастыре через социальные сети и видеоконтент Агентства теленовостей. IT-формат для духовного воспитания молодежи обсудили сегодня во время Рождественских чтений. Вторую дискуссию перенесли в скайп-формат. К разговору накануне  Рождества пригласили 20 городов всей Минской области. Так, к молодежи хотят донести 500-летнюю историю Жировичского монастыря и важность миссии, которую сегодня несет икона Божьей Матери.  Кстати, мало кто знает, что в древности белорусской святыни поклонялись даже римляне, а сегодня она входит в топ-100 православных реликвий.
Уже более полутора лет работает соглашение о сотрудничестве между облисполкомом и Минской митрополией. Один из важных пунктов документа - активное участие церкви в образовании молодого поколения. Так, в борисовских школах проводятся курсы по основам православной культуры. Там вместе с детьми обсуждают церковную историю и традиции.

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Поколению Z" расскажут о Жировичской иконе Божьей Матери и монастыре через социальные сети и видеоконтент Агентства теленовостей. IT-формат для духовного...
 
Новости дня
Новости общества
 
Украшения из прошлого. Выставка советских елочных игрушек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика