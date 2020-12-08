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О белорусских святынях - в онлайн-формате
08.12.2020 17:19 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Поколению Z" расскажут о Жировичской иконе Божьей Матери и монастыре через социальные сети и видеоконтент Агентства теленовостей. IT-формат для духовного воспитания молодежи обсудили сегодня во время Рождественских чтений. Вторую дискуссию перенесли в скайп-формат. К разговору накануне Рождества пригласили 20 городов всей Минской области. Так, к молодежи хотят донести 500-летнюю историю Жировичского монастыря и важность миссии, которую сегодня несет икона Божьей Матери. Кстати, мало кто знает, что в древности белорусской святыни поклонялись даже римляне, а сегодня она входит в топ-100 православных реликвий.
Уже более полутора лет работает соглашение о сотрудничестве между облисполкомом и Минской митрополией. Один из важных пунктов документа - активное участие церкви в образовании молодого поколения. Так, в борисовских школах проводятся курсы по основам православной культуры. Там вместе с детьми обсуждают церковную историю и традиции.
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"Поколению Z" расскажут о Жировичской иконе Божьей Матери и монастыре через социальные сети и видеоконтент Агентства теленовостей. IT-формат для духовного...
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