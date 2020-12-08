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Украшения из прошлого. Выставка советских елочных игрушек

08.12.2020 17:19 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Космонавт, веретено и чайник. Какие игрушки можно было увидеть на праздничной елке 80 лет назад, можно узнать в "Доме-музее РСДРП". Там открылась выставка новогодних ретроукрашений. На стеллажах - более 700 игрушек. Выпускались они в период с 40-х по 80-е гады. Все экспонаты из частной коллекции. Есть и редкие. Например, по технике Глинки - игрушки изготавливались только однажды в истории Советского Союза, а ватные украшения с прилавков магазинов исчезли еще 70 лет назад.
В музее представлен и еще один символ праздника - новогодние открытки, из которых посетители могут узнать, что желали друзьям и близким полстолетия назад. Впервые на выставке появились карнавальные маски.

 
 
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Космонавт, веретено и чайник. Какие игрушки можно было увидеть на праздничной елке 80 лет назад, можно узнать в "Доме-музее РСДРП". Там открылась выставка новогодних...
 
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