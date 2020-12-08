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Украина вступает в период жесткой политической турбулентности
08.12.2020 17:19 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Украина столкнулась со всеохватным кризисом, который грозит стране переформатированием политического пространства", - отмечают местные эксперты. Уже в ближайшие месяцы президент Зеленский утратит контроль над парламентом, что неизбежно повлечет за собой управленческий паралич и громкие отставки.
Юрий Атаманюк, экономист (Украина): "Я согласен с тем, что у нас дискредитирован институт президентства в Украине. Если проанализировать, у нас с каждым следующим президентом наблюдается резкое ухудшение качества жизни граждан, состояния экономики в целом и международного положения страны. Не повезло нам с Валенсой, Аденауэром, Ататюрком. Я думаю, что в следующем парламенте (а перезагрузка будет уже весной: нас ждут серьезные политические потрясения), конечно, не будет монобольшинства и фракция "Слуга народа" окажется не на первом месте, а на третьем".
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"Украина столкнулась со всеохватным кризисом, который грозит стране переформатированием политического пространства", - отмечают местные эксперты. Уже в ближайшие...
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