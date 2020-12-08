С 1 января вводится тариф на услуги электрозарядных станций

Источник материала: БT

В Беларуси с 1 января вводится тариф на услуги зарядки электромобилей. Стоимость будет варьироваться от 29 до 39 копеек за киловатт. Конечная цена зависит от скорости заряда - заправиться на супербыстрой станции выйдет немного дороже. К концу года также увеличится и количество электрозарядных станций - их будет 400.

Андрей Котик, заместитель гендиректора ПО "Белоруснефть": "В 2021 году будет зарядных станций уже 600. Хотел бы сказать, что основная задача - создание базовой сети в нашей стране - выполнена. В местах пребывания наших автолюбителей (это торговые центры, вокзалы) – там, где без особых специальных затрат, без снижения качества жизни наших автолюбителей, они могут получить большое количество заряда: буквально за полчаса это 150 километров".

Отметим, такая сеть позволит обслуживать до 15 тысяч электромобилей. Завершение строительства ожидается к 2024 году.