В вузах появились проректоры по безопасности и кадрам. Кто они и чем занимаются?

Источник материала: Tut.by

Еще осенью, когда мы готовили материалы про отчисленных студентов, некоторые ребята рассказывали, что в администрации вузов стали появляться новые проректоры — по безопасности и кадрам. Что говорят в университетах об обязанностях руководителя?



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: TUT.BY

Студенты БГМУ, у которых возникали вопросы с отчислением, говорили, что на их встрече с ректором также присутствовал и проректор по безопасности и кадрам.

— Официально этого человека нам не представляли. Слышала, что его зовут Дмитрий Игоревич, — говорит одна из студенток меда. — Работает он у нас с октября.

В пресс-службе вуза подтвердили: действительно, осенью у них появился проректор по безопасности и кадрам. Что именно входит в его обязанности, в университете комментировать не стали. Попросили уточнить это в пресс-службе Минобразования.

В конце октября в телеграм-канале «Отчислено» написали : «В БГУИР появился новый проректор, который будет отвечать за безопасность в университете». Один из преподавателей вуза рассказал, что он встречал этого специалиста на некоторых студенческих акциях.

С просьбой связать нас с проректором по безопасности и кадрам мы обратились в приемную ректората. Там подсказали номер Игоря Владимировича Азарова. В телефонном справочнике на сайте БГУИР рядом с его фамилией написано: должность — проректор.

— За комментариями вам стоит обратиться к ректору, — ответил Игорь Владимирович на нашу просьбу рассказать о работе проректора по безопасности и кадрам.

В администрации вуза порекомендовали обратиться в пресс-службу Минобразования.

О появлении проректоров по безопасности и кадрам TUT.BY также рассказывали представители МГЛУ и БНТУ. На сайте иняза во вкладке «Ректорат» такой информации мы не нашли. В администрации вуза подтвердить эту информацию не удалось. Один из сотрудников «политеха» сообщил, что их проректора по безопасности и кадрам зовут Владимир Александрович Захаревич. В приемной специалиста уточнили: правильно его должность звучит «проректор». Дозвониться до самого Владимира Александровича у TUT.BY не вышло. В администрации БНТУ посоветовали обратиться к ним с этим вопросом после 10 декабря — после того как вуз отметит свой юбилей.

TUT.BY также обратился за комментарием в пресс-службу Министерства образования. Однако оперативно получить информацию по данному вопросу не удалось. Как только мы ее получим, мы ее опубликуем.