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В вузах появились проректоры по безопасности и кадрам. Кто они и чем занимаются?
08.12.2020 19:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Еще осенью, когда мы готовили материалы про отчисленных студентов, некоторые ребята рассказывали, что в администрации вузов стали появляться новые проректоры — по безопасности и кадрам. Что говорят в университетах об обязанностях руководителя?
Студенты БГМУ, у которых возникали вопросы с отчислением, говорили, что на их встрече с ректором также присутствовал и проректор по безопасности и кадрам.
— Официально этого человека нам не представляли. Слышала, что его зовут Дмитрий Игоревич, — говорит одна из студенток меда. — Работает он у нас с октября.
В пресс-службе вуза подтвердили: действительно, осенью у них появился проректор по безопасности и кадрам. Что именно входит в его обязанности, в университете комментировать не стали. Попросили уточнить это в пресс-службе Минобразования.
В конце октября в телеграм-канале «Отчислено»
С просьбой связать нас с проректором по безопасности и кадрам мы обратились в приемную ректората. Там подсказали номер Игоря Владимировича Азарова.
— За комментариями вам стоит обратиться к ректору, — ответил Игорь Владимирович на нашу просьбу рассказать о работе проректора по безопасности и кадрам.
В администрации вуза порекомендовали обратиться в пресс-службу Минобразования.
О появлении проректоров по безопасности и кадрам TUT.BY также рассказывали представители МГЛУ и БНТУ. На сайте иняза во вкладке
TUT.BY также обратился за комментарием в пресс-службу Министерства образования. Однако оперативно получить информацию по данному вопросу не удалось. Как только мы ее получим, мы ее опубликуем.
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Еще осенью, когда мы готовили материалы про отчисленных студентов, некоторые ребята рассказывали, что в администрации вузов стали появляться новые проректоры -...
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