10 суток получил один из авторов песни о Бресте, в клипе на которую снялись мэр и Юлия Нестеренко

Источник материала: Tut.by

В Бресте возле дома задержали владельца студии звукозаписи «Хата 44» Владимира Миронюка. Ему дали 10 суток за пост в телеграме и сделали фигурантом уголовного дела о хулиганстве. Об этом TUT.BY сообщила его жена Юлия.



Владимир Миронюк на фото справа. Фото: Бинокль

Брестчанина задержали 25 ноября во дворе дома. Владимир Миронюк вышел прогреть двигатель.

— Он вышел во двор — и все. Пропал. Через час он мне позвонил и сказал, что его задержали. С тех пор мы с ним общаемся только через адвоката, — рассказала жена Владимира Юлия.

По словам жены, Владимира задержали на три дня по подозрению в хулиганстве — по ч. 1 ст. 339 УК. В тот же день прошли обыски в квартире, где он живет, по месту прописки и в семейном микроавтобусе, который принадлежит матери Владимира. Через несколько дней на телевизор, аудиосистему и автомобиль наложили арест.

Когда трое суток заключения истекли, его повторно задержали по административному делу. Затем Владимира отвезли в суд, который признал его виновным по 23.34 КоАП и назначил 10 суток ареста.

— Судили его, насколько мне известно, за какое-то сообщение в одном из телеграм-каналов, — объяснила Юлия.

4 декабря прошел обыск в квартире родителей Юлии, а 7 декабря силовики пришли в студию звукозаписи «Хата 44», которой руководит Владимир. Все оборудование опечатали и вывезли на склад.

— Срок заключения у него истекает вечером 8 декабря. Отпустят его или нет, мы не знаем, — рассказала Юлия.

Владимир Миронюк является основателем брестской звукозаписывающей студии «Хата 44» и рекламного агентства «Вкусный звук». Он же — один из авторов песни о Бресте, в клипе на которую снялись олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко и мэр Александр Рогачук. Официальная презентация ролика состоялась в декабре 2015 года в ДК Профсоюзов.

Видео: ELLO

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