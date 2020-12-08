В поджоге дома милиционера и подрыве авто обвиняют экс-политзаключенного Николая Автуховича

Источник материала: Tut.by

Группой, которая подожгла дом милиционера и подорвала автомобиль в Гродненской области, руководил активист из Волковыска Николай Автухович. Об этом сообщили на телеканале «Беларусь 1».

Свидетельствует против Автуховича в сюжете Павел Сава — «безработный минчанин, неоднократно сидевший», так его представляют в сюжете.

Сава говорит, что машину Автухович подорвал с помощью тротиловой шашки, сам он «стоял на шухере».

«Участников задержали. Во время обыска в доме, где скрывался организатор, нашли целый арсенал. В том числе гранаты и взрывчатку», говорится в сюжете.

(Дополняется)