|
В поджоге дома милиционера и подрыве авто обвиняют экс-политзаключенного Николая Автуховича
08.12.2020 19:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Группой, которая подожгла дом милиционера и подорвала автомобиль в Гродненской области, руководил активист из Волковыска Николай Автухович. Об этом сообщили на телеканале «Беларусь 1».
Свидетельствует против Автуховича в сюжете Павел Сава — «безработный минчанин, неоднократно сидевший», так его представляют в сюжете.
Сава говорит, что машину Автухович подорвал с помощью тротиловой шашки, сам он «стоял на шухере».
«Участников задержали. Во время обыска в доме, где скрывался организатор, нашли целый арсенал. В том числе гранаты и взрывчатку», говорится в сюжете.
(Дополняется)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Группой, которая подожгла дом милиционера и подорвала автомобиль в Гродненской области, руководил активист из Волковыска Николай Автухович. Об этом сообщили на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)