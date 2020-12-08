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Первый встроенный в жилой дом детский сад появится в Бресте

08.12.2020 19:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

У него будут  свой отдельный вход и дворик с игровой площадкой. Новое учреждение откроют в строящемся микрорайоне. Он рассчитан на 75 мест. Всего 4 группы: 3 дошкольные и 1 ясельная. Многоэтажку со встроенным детским садом  будет видно издалека: фасад дома украсили рисунком маленькой девочки с воздушным змеем. Претендовать на места здесь  смогут маленькие жители всего микрорайона  в порядке очереди. Сейчас строители приступили к отделочным работам. Открыть встроенный детский сад планируют в декабре-январе. Подобные проекты уже запланированы и в других жилых комплексах Бреста.

 
Теги: Брест
 
 
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У него будут  свой отдельный вход и дворик с игровой площадкой. Новое учреждение откроют в строящемся микрорайоне. Он рассчитан на 75 мест. Всего 4 группы: 3...
 
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