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МВД продолжает работу по установлению причастных к оскорблениям милиционеров
08.12.2020 19:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПравоохранители продолжают устанавливать пользователей Telegram, оскорблявших милиционеров. Накануне был задержан мужчина, который разместил в деструктивном чате оскорбительные комментарии в адрес сотрудника ГАИ. Фигурант - неработающий 39-летний житель Кобрина.
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Правоохранители продолжают устанавливать пользователей Telegram, оскорблявших милиционеров. Накануне был задержан мужчина, который разместил в деструктивном чате...
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