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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские спортсмены продолжают отстаивать свое право выступать под национальным флагом Своим мнением поделился один из самых выдающихся гандболистов в истории Беларуси Сергей Рутенко: "Спортсмен прежде всего должен думать о результате, а не...

Своим мнением поделился один из самых выдающихся гандболистов в истории Беларуси. Шестикратный победитель Лиги чемпионов завершил карьеру и сейчас переживает за коллег, которым по сути мешают качественно вести свою подготовку к важным стартам, а это недопустимо, особенно перед Олимпийскими играми.рассчитывает, что открытое обращение деятелей белорусского спорта поможет исправить ситуацию и Беларусь с честью представит своих атлетов всему миру на Играх в Токио.На сегодня почти три с половиной тысячи спортсменов, тренеров и работников спортивной отрасли уже. Сделать это можно в республиканских центрах олимпийской подготовки, Национальном олимпийском комитете и на сайте Athletes.by.