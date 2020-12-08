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Изучать подводный мир в Минском центре океанографии
08.12.2020 21:53 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПобывать в Антарктиде, не выезжая из Минска. Маленькие любители подводного мира смогут поучаствовать в подготовке к полярным экспедициям. В ближайшее время на базе Минского центра океанографии начнет работать детский кружок подводной робототехники. Его посетители познакомятся с работой настоящего подводного робота и даже смогут научиться им управлять. Робот "Гном" - один из самых маленьких вспомогательных приборов для экспедиций и работал уже в Антарктиде. Умный инструмент погружается под воду на 300 метров. Это на две сотни метров глубже, чем может погрузиться аквалангист. К концу года здесь появится и клуб аквариумистики. Юные посетители научатся создавать гармоничное пространство в пределах аквариума, познакомиться с видами подводных растений. Занятия начнутся в центре через две недели. Сейчас любому посетителю музея центра океанографии доступен тест-драйв робота и занимательная экскурсия.
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Побывать в Антарктиде, не выезжая из Минска. Маленькие любители подводного мира смогут поучаствовать в подготовке к полярным экспедициям. В ближайшее время на...
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