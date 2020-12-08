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Прогноз погоды на 9 декабря

08.12.2020 21:53 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Синоптическая ситуация в Беларуси  погодные условия в Беларуси будет определять западная периферия антициклона с центром над Европейской территорией России.
9 декабря (среда) на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица. 

 
 
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Синоптическая ситуация в Беларуси  погодные условия в Беларуси будет определять западная периферия антициклона с центром над Европейской территорией России. 9...
 
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