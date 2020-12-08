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Быть на связи и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы граждан
08.12.2020 21:53 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПрямые телефонные линии пройдут в эту субботу. В столице завтра с 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать председатель Минского городского Совета депутатов Андрей Бугров. На вопросы жителей Центрального региона - заместитель губернатора Иван Маркевич. Прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области организуется каждую субботу.
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Прямые телефонные линии пройдут в эту субботу. В столице завтра с 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать председатель Минского городского Совета депутатов...
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