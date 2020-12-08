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В Веснянке через несколько дней будет готова снежная трасса для массового старта
08.12.2020 21:53 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНовость для любителей зимних видов спорта. В Веснянке через несколько дней будет готова снежная трасса для массового старта. Если минусовая температура сохранится, для минчан организуют и снежные горки для катания на тюбингах и санях. Работает и пункт проката. Спортивный инвентарь в этом году обновили. Можно будет кататься и после заката солнца, благодаря дополнительному освещению.
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Новость для любителей зимних видов спорта. В Веснянке через несколько дней будет готова снежная трасса для массового старта. Если минусовая температура...
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