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Задержаны участники террористической группы. Специальный репортаж в "Панораме"
08.12.2020 21:53 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Взрыв, поджоги и боевой арсенал. Задержаны участники террористической группы. Кто взорвал машину милиционера в Гродно, совершил поджоги в Волковыске и собирался дальше продолжить террор? Мы расскажем об этих людях и покажем их лица. Специальный репортаж смотрите сегодня в
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Взрыв, поджоги и боевой арсенал. Задержаны участники террористической группы. Кто взорвал машину милиционера в Гродно, совершил поджоги в Волковыске и собирался...
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