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В столице проводятся необходимые мероприятия по предотвращению распространения вирусных инфекций

08.12.2020 22:15 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Особое внимание уделяется обработке транспорта, в том числе и подземного. Составы столичного метрополитена обрабатывают сразу по прибытии в депо это может быть и боле одного раза в сутки. Сперва поезд проходит моечный комплекс для наружной очистки, а затем следует санобработка. Дезинфицирующим средством орошают абсолютно все поверхности вагона – сидения, поручни, двери, потолок. Уборка также проводится и на станциях. 

Татьяна Корчмит, уборщик станций Минского метрополитена: "Мы обрабатываем однопроцентным хлорным раствором все поверхности, где касается рука пассажира. Раствор хранится 72 часа. Обрабатываем в перчатках в масках. Обрабатываем через каждые 2 часа".

Метрополитен работает с 5:30 до 0:30. За сутки подземка перевозит около 600 тысяч пассажиров. 

 
 
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Особое внимание уделяется обработке транспорта, в том числе и подземного. Составы столичного метрополитена обрабатывают сразу по прибытии в депо это может быть и...
 
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