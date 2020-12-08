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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В столице проводятся необходимые мероприятия по предотвращению распространения вирусных инфекций Особое внимание уделяется обработке транспорта, в том числе и подземного. Составы столичного метрополитена обрабатывают сразу по прибытии в депо это может быть и...

Особое внимание уделяется обработке транспорта, в том числе и подземного. Составы столичного метрополитена обрабатывают сразу по прибытии в депо это может быть и боле одного раза в сутки. Сперва поезд проходит моечный комплекс для наружной очистки, а затем следует санобработка. Дезинфицирующим средством орошают абсолютно все поверхности вагона – сидения, поручни, двери, потолок. Уборка также проводится и на станциях.Метрополитен работает с 5:30 до 0:30. За сутки подземка перевозит около 600 тысяч пассажиров.