|
Первый лед: спасатели напоминают правила безопасности
08.12.2020 22:15 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОсторожно - тонкий лед! На водохранилищах столицы и Минской области образовалось первое хрустальное покрытие - оно может быть опасным для жизни. Чтобы снизить риск трагических ситуаций, сотрудники ОСВОДа напоминают правила безопасности. Прочность льда можно определить визуально: прозрачная поверхность с зеленым или синим оттенком - самая надежная. Белого же цвета - вдвое тоньше. А вот матово-белый или желтый лед - опасный. Жертв тонкого льда в Минске и области, к счастью, пока нет. Однако в других регионах страны уже фиксируются первые несчастные случаи. В связи с этим спасатели и сотрудники ОСВОДа усиливают патрулирование водохранилищ и рек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Осторожно - тонкий лед! На водохранилищах столицы и Минской области образовалось первое хрустальное покрытие - оно может быть опасным для жизни. Чтобы снизить риск...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)