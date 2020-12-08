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Первый лед: спасатели напоминают правила безопасности

08.12.2020 22:15 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Осторожно - тонкий лед! На водохранилищах столицы и Минской области образовалось первое хрустальное покрытие - оно может быть опасным для жизни. Чтобы снизить риск трагических ситуаций, сотрудники ОСВОДа напоминают правила безопасности. Прочность льда можно определить визуально: прозрачная поверхность с зеленым или синим оттенком - самая надежная. Белого же цвета - вдвое тоньше. А вот матово-белый или желтый лед - опасный. Жертв тонкого льда в Минске и области, к счастью, пока нет. Однако в других регионах страны уже фиксируются первые несчастные случаи. В связи с этим спасатели и сотрудники ОСВОДа усиливают патрулирование водохранилищ и рек.

 
Теги: Минск
 
 
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Осторожно - тонкий лед! На водохранилищах столицы и Минской области образовалось первое хрустальное покрытие - оно может быть опасным для жизни. Чтобы снизить риск...
 
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