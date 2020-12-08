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Россиянку депортируют из Беларуси после негативных комментариев в адрес силовиков
09.12.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Из Беларуси депортируют 24-летнюю гражданку России. Сейчас девушка отбывает административный арест за участие в несанкционированной акции. Об этом
Сообщается, что 24-летняя гражданка России, которая приехала в Беларусь полтора года назад, размещала на своей странице в соцсетях фото и видео с участием сотрудников милиции с комментариями, «выражающими крайне негативное отношение автора к правоохранителям».
— Имея регистрацию на временное пребывание, девушка активно посещала несанкционированные массовые мероприятия, выражая свою, как она пояснила, «гражданскую» позицию.
Сейчас девушка привлечена к ответственности по ст. 23.34 КоАП и помещена в ЦИП.
— После отбытия административного ареста девушку ожидает высылка из страны. Со слов задержанной, в ее планы это не входило — девушка хотела остаться на постоянное проживание, продолжить работать и создать семью, — сообщили в МВД.
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Сообщается, что 24-летняя гражданка России, которая приехала в Беларусь полтора года назад, размещала на своей странице в соцсетях фото и видео с участием...
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