Россиянку депортируют из Беларуси после негативных комментариев в адрес силовиков

Источник материала: Tut.by

Из Беларуси депортируют 24-летнюю гражданку России. Сейчас девушка отбывает административный арест за участие в несанкционированной акции. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



Фото: TUT.BY

Сообщается, что 24-летняя гражданка России, которая приехала в Беларусь полтора года назад, размещала на своей странице в соцсетях фото и видео с участием сотрудников милиции с комментариями, «выражающими крайне негативное отношение автора к правоохранителям».

— Имея регистрацию на временное пребывание, девушка активно посещала несанкционированные массовые мероприятия, выражая свою, как она пояснила, «гражданскую» позицию.

Сейчас девушка привлечена к ответственности по ст. 23.34 КоАП и помещена в ЦИП.

— После отбытия административного ареста девушку ожидает высылка из страны. Со слов задержанной, в ее планы это не входило — девушка хотела остаться на постоянное проживание, продолжить работать и создать семью, — сообщили в МВД.