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Задержанный на акции пенсионеров журналист получил 15 суток

09.12.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Оператор телеканала «Белсат» Иван Куракевич получил 15 суток административного ареста. Об этом сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

Ивана Куракевича и журналистку Любовь Луневу задержали 7 декабря на площади Якуба Коласа — они должны были освещать Марш пенсионеров. Журналистов сначала доставили в РУВД Советского района, где на них были составлены протоколы за участие в несанкционированном массовом мероприятии, а потом в ЦИП на Окрестина.

Поздно вечером 7 декабря стало известно, что Любовь Луневу забрала скорая. Журналистка была госпитализирована в кардиологическое отделение МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии.

Ивана Куракевича 8 декабря осудили на 15 суток административного ареста.

 
 
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Ивана Куракевича и журналистку Любовь Луневу задержали 7 декабря на площади Якуба Коласа - они должны были освещать марш пенсионеров.
 
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