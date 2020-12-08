Задержанный на акции пенсионеров журналист получил 15 суток

Источник материала: Tut.by

Оператор телеканала «Белсат» Иван Куракевич получил 15 суток административного ареста. Об этом сообщила Белорусская ассоциация журналистов .

Ивана Куракевича и журналистку Любовь Луневу задержали 7 декабря на площади Якуба Коласа — они должны были освещать Марш пенсионеров . Журналистов сначала доставили в РУВД Советского района, где на них были составлены протоколы за участие в несанкционированном массовом мероприятии, а потом в ЦИП на Окрестина.

Поздно вечером 7 декабря стало известно, что Любовь Луневу забрала скорая. Журналистка была госпитализирована в кардиологическое отделение МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии.

Ивана Куракевича 8 декабря осудили на 15 суток административного ареста.