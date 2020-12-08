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Задержанный на акции пенсионеров журналист получил 15 суток
09.12.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Оператор телеканала «Белсат» Иван Куракевич получил 15 суток административного ареста. Об этом сообщила
Ивана Куракевича и журналистку Любовь Луневу задержали 7 декабря на площади Якуба Коласа — они должны были освещать
Поздно вечером 7 декабря стало известно, что Любовь Луневу забрала скорая. Журналистка
Ивана Куракевича 8 декабря осудили на 15 суток административного ареста.
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Ивана Куракевича и журналистку Любовь Луневу задержали 7 декабря на площади Якуба Коласа - они должны были освещать марш пенсионеров.
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