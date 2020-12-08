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Ожидания от Всебелорусского народного собрания

09.12.2020 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Путь, по которому страна пойдет дальше, конечно, в первую очередь волнует самих людей. Программу социально-экономического и общественно-политического развития активно обсуждают в обществе. Мы спросили у самих белорусов, чего они ждут от Всебелорусского народного собрания.

"Мы с нетерпением ждем национальное собрание. Я хочу сказать, чтобы консолидировать определенное мнение всех слоев населения и всех социальных институтов, были проведены диалоговые площадки. Где власть слушала, что хотят люди, с какими предложениями выступают. Такое собрание дает возможность разработать стратегические цели дальнейшего развития нашей страны".

"Это будет влиять и должно влиять на принятие определенных решений на государственном уровне. Это и строительство не только больниц, которые необходимы, но и детских садов, потому что это и рождаемость. Это обязательно строительство жилья, потому что востребованность в жилье есть".

"Важно, чтобы люди с разных направлений деятельности, с разных сфер встречались и обсуждали свои проблемы, предлагали свои решения многих вопросов. Принципиально важно сейчас переоснастить районные межрайонные центры, которые будут ключевым по многим позициям и оказывают ту же доступную медицинскую помощь, которую оказывают и в городах областного и республиканского подчинения".

"Хотелось бы, чтобы сохранилась именно социальная направленность в бюджете. Сохранились те гарантии, которые у нас есть для многодетных семей, для женщин, которые находятся в декретном отпуске, для пожилых людей. И государственная адресная помощь и те доплаты, которые действуют для молодых специалистов, обеспечение первым рабочим местом. Я думаю, что надо работать и развиваться".

 
 
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Путь, по которому страна пойдет дальше, конечно, в первую очередь волнует самих людей. Программу социально-экономического и общественно-политического развития...
 
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